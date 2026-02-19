Ученые обнаружили, что Антарктида теряет гравитацию из-за природной аномалии

Земная гравитация на первый взгляд кажется надежной, чтобы на нее можно было положиться. Но реальность удивительнее: сила гравитации меняется в зависимости от точки на поверхности Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным scientificrussia, после учета вращения Земли выяснилось, что гравитация наиболее слаба под ледяным континентом Антарктиды.

Мучительно медленные движения горных пород глубоко под поверхностью Земли, происходившие на протяжении десятков миллионов лет, привели к образованию современной антарктической гравитационной впадины.

Изменения в антарктической гравитационной впадине совпали по времени с серьезными изменениями климата Антарктиды, и дальнейшие исследования могут показать, как изменение гравитации могло способствовать росту ледяных щитов, определяющих климат этого континента.

Колебания гравитации, вызванные разной плотностью горных пород глубоко под поверхностью Земли, в абсолютном выражении незначительны. Но они могут оказывать особенно сильное влияние на Мировой океан.

Там, где гравитация слабее, поверхность океана может находиться немного ниже относительно центра Земли, потому что вода стекает в области с более сильной гравитацией. Из-за гравитационной аномалии высота поверхности моря вокруг Антарктиды заметно ниже, чем могла бы быть.

Ранее ученые выяснили, что акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана.