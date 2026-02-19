#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Наука и технологии

Ученые обнаружили, что Антарктида теряет гравитацию из-за природной аномалии

Антарктида, ледники, куртка, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 07:56 Фото: freepik
Земная гравитация на первый взгляд кажется надежной, чтобы на нее можно было положиться. Но реальность удивительнее: сила гравитации меняется в зависимости от точки на поверхности Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным scientificrussia, после учета вращения Земли выяснилось, что гравитация наиболее слаба под ледяным континентом Антарктиды.

Мучительно медленные движения горных пород глубоко под поверхностью Земли, происходившие на протяжении десятков миллионов лет, привели к образованию современной антарктической гравитационной впадины.

Изменения в антарктической гравитационной впадине совпали по времени с серьезными изменениями климата Антарктиды, и дальнейшие исследования могут показать, как изменение гравитации могло способствовать росту ледяных щитов, определяющих климат этого континента.

Колебания гравитации, вызванные разной плотностью горных пород глубоко под поверхностью Земли, в абсолютном выражении незначительны. Но они могут оказывать особенно сильное влияние на Мировой океан.

Там, где гравитация слабее, поверхность океана может находиться немного ниже относительно центра Земли, потому что вода стекает в области с более сильной гравитацией. Из-за гравитационной аномалии высота поверхности моря вокруг Антарктиды заметно ниже, чем могла бы быть.

Ранее ученые выяснили, что акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
00:40, 31 августа 2024
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Природные силы Земли могут спасти ледники Антарктиды от таяния
11:41, 03 августа 2024
Природные силы Земли могут спасти ледники Антарктиды от таяния
Ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря
02:59, 27 сентября 2025
Ученые не смогли найти объяснение аномалии Балтийского моря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
09:22, Сегодня
Смена лидера произошла в чемпионате Казахстана по хоккею после возобновления игр
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
09:20, Сегодня
Французский теннисист угрожал Алькарасу после поражения в Дохе
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
08:54, Сегодня
Воспитанник "Кайрата" стал игроком "Атырау"
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
08:20, Сегодня
"Никаких казахстанских сюрпризов": эксперт о судействе Самоделкиной на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: