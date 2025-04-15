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Как гаджеты влияют на когнитивные способности пожилых людей

Как гаджеты влияют на когнитивные способности пожилых людей, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 01:10 Фото: freepik
Исследование показало, что пожилые люди старше 50 лет, которые активно пользуются гаджетами, реже сталкиваются с проблемами памяти, опровергая тем самым миф о "цифровом слабоумии", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Techinsider, нейропсихолог Джаред Бендж и его коллега нейробиолог Майкл Скалли проанализировали 57 опубликованных исследований. В них были проанализированы данные более 400 тысяч пожилых людей. Средний возраст участников составил 69 лет.

Ученые выяснили, что те, кто регулярно использует телефоны и компьютеры, меньше страдают от когнитивного снижения, чем те, кто использует гаджеты реже.

"Для первого поколения, которое столкнулось с цифровыми технологиями, их использование связано с наилучшими когнитивными функциями. Это звучит более обнадеживающее, чем можно было бы ожидать, учитывая опасения по поводу "разложения мозга", "истощения мозга" и цифрового слабоумия".Джаред Бендж

Исследователи предполагают, что существует двусторонняя связь: люди с хорошими умственными способностями чаще используют технологии, и в то же время использование технологий может приносить пользу для ума. Авторы статьи предположили, что плюсы и минусы современных технологий для стареющего мозга зависят от того, как именно их задействуют.

В свою очередь доктор Майлк Скалли считает, что использование цифровых устройств так же, как мы используем телевизоры – пассивно и сидя, как физически, так и умственно – вряд ли будет полезным. Однако наши компьютеры и смартфоны также могут быть умственно стимулирующими, обеспечивать социальные связи и компенсировать когнитивные способности, которые снижаются с возрастом.

Другие эксперты также поддержали исследование, отметив, что оно показывает положительную связь между хорошим когнитивным здоровьем и использованием цифровых технологий. Они надеется, что в будущем это поможет разработать программы для людей, которые находятся в группе риска.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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