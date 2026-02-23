#Референдум-2026
Наука и технологии

Когда начнется астрономическая весна – день равноденствия

Солнце и луна, природа, озеро, поле, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:47 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Первое в 2026 году равноденствие – начало астрономической весны – наступит 20 марта в 19:46 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

С каждым мартовским днем Солнце будет подходить к небесному экватору все ближе и 20-го числа пересечет его – в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень.

В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам – это означает равную продолжительность дня и ночи в любом месте Земли, пишут "Кубанские новости".

После равноденствия Солнце постепенно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться.

Солнцестояние 21 июня в 14:24 по времени Астаны ознаменует начало астрономического лета.

Между тем в последние дни февраля большую часть Казахстана охватит северо-западный холодный антициклон и придут морозы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
