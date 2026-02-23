#Референдум-2026
Стрижка для привлечения денег: назван самый удачный день в марте 2026 года

парикмахер, стрижка, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 18:30 Фото: pixabay
Названы самые благоприятные дни для стрижки волос в марте 2026 года. В частности, стало известно, какую дату первого весеннего месяца можно выбрать для денежной стрижки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет my-calend.ru, лунный календарь стрижек помогает спланировать поход в салон красоты или парикмахерскую.

Выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, вы улучшите их состояние, избавитесь от негатива и получите заряд бодрости и позитива.

Благоприятные дни для стрижки волос в марте 2026 года

  • Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 2, 3, 6, 13, 16, 22, 25, 29, 30, 31.
  • Стрижка для быстрого роста волос: 1, 2, 22, 25, 29, 30, 31.
  • Стрижка для укрепления волос: 3, 6, 13, 16.
  • Стрижка для привлечения денег: 22.
  • Кардинальное изменение стрижки: 3.

Неблагоприятные дни для стрижки: 17, 19, 20, 26, 27.

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 3, 12, 13, 16, 22, 24, 29, 30.

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 3, 5, 7, 9, 18, 22, 27, 30, 31.

Благоприятные дни для завивки волос: 3, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 25, 30, 31.

Как одеться в межсезонье: практические советы для комфортной весны и осени

Ранее астрологи рассказали, когда лучше не увольняться и не ссориться.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
