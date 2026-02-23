Стрижка для привлечения денег: назван самый удачный день в марте 2026 года

Названы самые благоприятные дни для стрижки волос в марте 2026 года. В частности, стало известно, какую дату первого весеннего месяца можно выбрать для денежной стрижки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет my-calend.ru, лунный календарь стрижек помогает спланировать поход в салон красоты или парикмахерскую.

Выбрав наиболее подходящий день для экспериментов с волосами, вы улучшите их состояние, избавитесь от негатива и получите заряд бодрости и позитива.

Благоприятные дни для стрижки волос в марте 2026 года

Благоприятные дни для стрижки волос : 1, 2, 3, 6, 13, 16, 22, 25, 29, 30, 31.

Стрижка для быстрого роста волос : 1, 2, 22, 25, 29, 30, 31.

Стрижка для укрепления волос : 3, 6, 13, 16.

Стрижка для привлечения денег : 22.

Кардинальное изменение стрижки : 3.

Неблагоприятные дни для стрижки: 17, 19, 20, 26, 27.

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 3, 12, 13, 16, 22, 24, 29, 30.

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 3, 5, 7, 9, 18, 22, 27, 30, 31.

Благоприятные дни для завивки волос: 3, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 25, 30, 31.

