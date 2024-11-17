Почему у детей ускорилось половое созревание, выяснили ученые

Ученые Университета Гази в Турции провели исследование на крысах и пришли к выводу, что чрезмерное экранное время может быть связано с ранним половым созреванием и ускоренным ростом костей у детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Европейского общества детской эндокринологии (ESPE), эксперты разделили на три равные группы 18 самцов и самок крыс в возрасте 21 дня. Животных подвергали воздействию либо обычного светового цикла, либо шести часов синего света, либо 12 часов синего света до появления первых признаков полового созревания.

Крысы, подвергшиеся воздействию синего света, быстрее росли и у них раньше начиналось половое созревание по сравнению с крысами из группы стандартного освещения.

"Поскольку это исследование проводилось на крысах, мы не можем быть уверены, что эти результаты будут повторены у детей, но наши данные свидетельствуют о том, что длительное воздействие синего света ускоряет как физический рост, так и созревание ростовой пластины, что приводит к раннему половому созреванию", – отметили ученые.

Как уточняется, по мере роста детей длинные кости (например, бедренная) постепенно удлиняются с обоих концов. Эти растущие концы – участки гладкого эластичного хряща, известные как "пластинки роста". Со временем они затвердевают, что приводит к остановке роста у девочек в возрасте 14-16 лет и мальчиков в возрасте 16-18 лет.

Также в ряде недавних исследований сообщалось о более раннем половом созревании как у девочек, так и у мальчиков, при котором они сначала растут быстро, но перестают расти раньше обычного. Одним из факторов этого может быть более широкое использование устройств, излучающих синий свет, то есть смартфонов и планшетов.

Ранее сообщалось, что родителям учеников школы в Нидерландах запретили смотреть оценки из-за стресса у детей.