Ученые нашли легкий способ повысить уровень счастья

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что экологически осознанное поведение, такое как уборка мусора, сокращение отходов или использование экологичного транспорта, способствует ощущению счастья и осмысленности жизни, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Psychological Science, эксперты провели исследование, которое состояло из двух частей. В первой приняли участие 181 взрослый из 14 стран. В течение 10 дней участники фиксировали свои действия и настроение несколько раз в день. Результаты показали, что люди чувствовали себя счастливее в те дни, когда совершали экологичные поступки. Особенно выраженным этот эффект был у тех, кто изначально разделял ценности охраны окружающей среды, хотя и у участников с низкой экологической мотивацией отмечалось улучшение самочувствия.

Отмечается, что во второй части эксперты наблюдали за 545 студентами колледжа в США. Их случайным образом разделили на три группы: первая выполняла экологически полезные действия, вторая – приятные занятия для удовольствия, а третья просто отслеживала свою активность. Уже через два дня участники из первых двух групп отметили значительное повышение счастья и удовлетворенности жизнью по сравнению с контрольной группой. При этом политические взгляды или отношение к экологическим проблемам не повлияли на результаты.

Таким способом ученые решили подтвердить свою теорию о том, что люди процветают, когда стремятся к добродетели и совершают добрые поступки.

Уточняется, что, несмотря на обнадеживающие результаты, есть и ограничения. Эксперимент длился всего несколько дней, поэтому пока неясно, сохраняется ли эффект на более длительный срок.

Ранее ученые назвали счастье навыком, который легко можно освоить самостоятельно.