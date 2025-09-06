#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученых ошеломила находка, обнаруженная под антарктическим льдом

Горы, льды, пингвины, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 02:59 Фото: pixabay
В холодных водах моря Уэдделла в Антарктиде исследователи обнаружили самую большую колонию размножения рыб на Земле. Речь идет о большом месте гнездования антарктических ледяных рыб под шельфовым ледником Фильхнера, сообщает Zakon.kz.

О новом открытии сообщил Институт Альфреда Вегенера (AWI). Находка поразила ученых и породила предостережения относительно сохранения этого вида. Изменение климата, рыболовная деятельность и вторжение человека могут угрожать этой хрупкой экосистеме.

Антарктические ледяные рыбы (семейство Channichthyidae) не похожи на других позвоночных. Они имеют бледную кровь, которая не содержит гемоглобина. Выживают эти рыбы благодаря растворенному кислороду в холодных, богатых кислородом водах Антарктики. В других условиях это обернулось бы смертью рыб.

Фото: Институт Альфреда Вегенера

Кроме необычного химического состава крови, ледяные рыбы также вырабатывают антифризные белки и имеют пониженные метаболические потребности. Это делает их приспособленными к одной из самых суровых сред на Земле.

Во время экспедиции 2022 года на борту научно-исследовательского судна Polarstern ученые использовали систему наблюдения за дном океана и батиметрию (OFOBS), чтобы задокументировать сеть гнезд этих уникальных рыб.

В каждом круглом гнезде, шириной примерно 75 сантиметров находилась взрослая особь, которая его охраняла, и группа яиц. На участке площадью в 45 600 кв. метров было насчитано более 16 тыс. гнезд. Команда исследователей оценила, что в целом колония может насчитывать около 60 млн гнезд на площади 240 кв. км. 

Несмотря на важность этого открытия, эта территория остается незащищенной. Еще с 2016 года рассматривается предложение об объявлении моря Уэдделла морским заповедником, но пока этого не случилось.

Ранее ученые впервые задокументировали редкий вид акул.

Аксинья Титова
