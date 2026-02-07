США заявили, что Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно обвинил Китай в том, что он якобы скрывает испытания ядерного оружия в 2020 году, сообщает Zakon.kz.
По данным ТАСС, страна якобы использует метод развязки взрыва для обмана системы сейсмического мониторинга.
"Сегодня я могу сообщить, что правительству США известно, что Китай проводил ядерные испытания, в том числе готовился к испытаниям с расчетной мощностью в сотни тонн", – заявил он на Конференции по разоружению в Женеве.
Динанно утверждает, что испытание прошло 22 июня 2020 года.
Договор об СНВ – последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия – истек 5 февраля из-за того, что США не стали его продлевать.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает заключить лучший документ, распространив его и на КНР.
Ранее стало известно о срыве переговоров между США и Ираном.
