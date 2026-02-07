#Казахстан в сравнении
Мир

США заявили, что Китай проводил испытания ядерного оружия в 2020 году

Испытания ядерного оружия, горы, природа, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 07:39 Фото: freepik
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно обвинил Китай в том, что он якобы скрывает испытания ядерного оружия в 2020 году, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, страна якобы использует метод развязки взрыва для обмана системы сейсмического мониторинга.

"Сегодня я могу сообщить, что правительству США известно, что Китай проводил ядерные испытания, в том числе готовился к испытаниям с расчетной мощностью в сотни тонн", – заявил он на Конференции по разоружению в Женеве.

Динанно утверждает, что испытание прошло 22 июня 2020 года.

Договор об СНВ – последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия – истек 5 февраля из-за того, что США не стали его продлевать.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает заключить лучший документ, распространив его и на КНР.

Ранее стало известно о срыве переговоров между США и Ираном.

Аксинья Титова
