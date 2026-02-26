Египтолог выдвинул сенсационную версию о происхождении пирамид Гизы

Антонио Амброзио, независимый египтолог из Автономного университета Барселоны, представил смелую гипотезу, которая может перевернуть наше представление о древней истории, сообщает Zakon.kz.

Он утверждает, что Великие пирамиды Гизы были возведены развитой цивилизацией на тысячи лет раньше, чем принято считать, и их возраст может достигать 12 000 лет. Если эта теория подтвердится, она не только перепишет историю человечества, но и раскроет существование на Земле до сих пор неизвестной "сверхцивилизации", оставившей после себя мегасооружения по всему миру, пишет Daily Mail.

В основе доводов Амброзио лежит ряд противоречий, которые, по его мнению, указывают на то, что египтяне лишь скопировали оригинальные пирамиды после их обнаружения.

Отсутствие захоронений. Внутри пирамид Гизы, несмотря на заявления древних египтян о том, что это гробницы фараонов Хуфу, Хафре и Менкаура, никогда не было найдено ни царских мумий, ни погребальных предметов. Обнаруженный пустой саркофаг Хеопса, по мнению Амброзио, лишь доказывает, что фараон претендовал на пирамиду, а не строил ее.

Невероятное инженерное мастерство. Первоначальные пирамиды Гизы, которым приписывают возраст 4600 лет, демонстрируют поразительное инженерное совершенство: они выровнены по звездным созвездиям, отличаются сверхточной обработкой камня и имеют почти идеально ровное основание. Эти достижения, как отмечает Амброзио, никогда не были превзойдены ни одной из меньших пирамид, построенных египтянами между 2500 и 2150 годами до нашей эры.

Следы водной эрозии на Сфинксе. На статуе Сфинкса обнаружены следы водной эрозии от сильных дождей, чего не наблюдалось в Египте примерно с 5000 по 3000 год до нашей эры. Это позволяет предположить, что весь комплекс Гизы был уже древним и подвергался эрозии на заре египетской цивилизации в 3100 году до нашей эры.

Отсутствие прямых доказательств. Амброзио утверждает, что не существует никаких достоверных древних текстов того времени, напрямую связывающих фараонов со строительством пирамид. Единственным связующим звеном является картуш Хеопса, который, по мнению скептиков, мог быть подделан в 1837 году.

В своей статье "Пирамиды Гизы: наследие неизвестной цивилизации" Амброзио заявляет: "Пирамиды Гизы не были построены. Пирамиды Гизы принадлежали фараонам Четвертой династии, но, скорее, были присвоены ими". Он считает, что последующие египетские пирамиды являются лишь несовершенными попытками имитировать существовавшие ранее сооружения.

Хотя происхождение главных пирамид Гизы до сих пор является предметом споров, многочисленные исследования пришли к выводу, что часть знаний и навыков, необходимых для строительства этих мегасооружений, была утрачена во время Пятой египетской революции и Шестой династии.

В статье отмечается, что египетские пирамиды, построенные после Гизы, были заметно меньше по размеру, содержали многочисленные строительные дефекты, были возведены из более слабых строительных материалов и не были ориентированы по сторонам света.

Между тем Амброзио отметил, что по всему миру были обнаружены мегасооружения, подобные Великим пирамидам, что указывает на то, что одна и та же цивилизация делилась своими передовыми строительными технологиями с другими ранними человеческими культурами.

В статье особо упоминаются мегалитические сооружения, имеющие общие черты с пирамидами Гизы, в том числе древняя инкская цитадель Саксайуаман в Перу и город Баальбек в Ливане.

"Пирамиды Гизы – это наследие неизвестной более ранней цивилизации, развитой культуры, освоившей утраченные технологии", – подытожил Амброзио.

Ранее итальянский инженер из Болонского университета на основе эрозионных процессов у основания Великой пирамиды предположил, что она может быть на десятки тысяч лет старше.