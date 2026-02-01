Великая египетская пирамида обнажила следы существования затерянной цивилизации

Больше десяти лет египтологи датируют Великую пирамиду примерно 2580 годом до нашей эры (около 4600 лет назад). Новое исследование предполагает, что этот памятник может быть на десятки тысяч лет старше, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily mail, итальянский инженер Альберто Донини из Болонского университета заявил, что эрозионные процессы у основания пирамиды позволяют предположить, что ее построили от 20 до 40 тыс. лет назад. Это намного раньше, чем принято считать.

Метод относительной эрозии Донини (REM) оценил возраст пирамиды, сравнивая степень эрозии камней, обнаженных с момента постройки, с соседними камнями, время воздействия которых известно.

Измерив разницу в степени износа, он рассчитал, как долго более старые камни находились на открытом воздухе, получив датировки, значительно превышающие традиционные оценки.

В исследовании, которое еще не прошло рецензирование, были изучены двенадцать точек вокруг основания пирамиды. Некоторые измерения указывают на десятки тысяч лет эрозии, в среднем – примерно на 25 тысяч лет.

Донини также предположил, что фараон Хуфу, возможно, отремонтировал пирамиду, а не построил ее, что потенциально может пересмотреть представления о ее первоначальном авторстве.

Принято считать, что Великая пирамида Гизы, самая большая из трех пирамид на плато Гиза, была построена фараоном Хуфу во времена Четвертой династии Египта.

Если даты, предложенные Донини, верны, то Великая пирамида могла быть построена не только до правления Хеопса, но и до возникновения каких-либо известных развитых цивилизаций, что поднимает фундаментальные вопросы об истории человечества и архитектурных знаниях в далеком прошлом.

Она стоит рядом с пирамидой Хефрена, пирамидой Менкаура и Большим Сфинксом, окутанными тайной из-за их точного расположения, необычных методов строительства и спорного предназначения.

