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Наука и технологии

Для чего на самом деле древние люди использовали костры: новую теорию выдвинули в Израиле

археологи выдвинули новую теорию, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 01:56 Фото: pixabay
Археологи из Тель-Авивского университета в Израиле предложили революционную гипотезу на причины освоения огня древними людьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Frontiers in Nutrition, основываясь на анализе девяти древнейших стоянок возрастом 1,8-0,8 млн лет, они заметили закономерность. Все места содержали останки слонов, бегемотов и носорогов. Также везде присутствовали следы огня, но не было доказательств регулярного приготовления пищи. Количество мяса от одной добычи могло прокормить группу людей в течение нескольких недель. Таким образом эксперты пришли к выводу, что первоначально костры использовали не для приготовления пищи, а для консервации мяса крупных животных.

"Огонь был стратегическим инструментом для защиты и сохранения пищевых запасов", – пояснил профессор Ран Баркай.

По мнению ученых, консервация мяса давала древним людям решающие преимущества – защиту от хищников и падальщиков, предотвращение порчи ценного ресурса и возможность запасать провиант на долгий срок.

Археологи предполагают, что только после освоения методов консервации древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи. Это объясняет находки жареной рыбы возрастом 800 тыс. лет на стоянке Гешер Бенот Яаков.

Ранее сообщалось, что ученые нашли древнее кладбище на дне океана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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