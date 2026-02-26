#Референдум-2026
#Казахмыс
Наука и технологии

Из ядра Земли "вытекают" на поверхность тысячи тонн золота

Извержение золота, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 03:30 Фото: freepik
Драгоценные металлы вырываются из ядра планеты. Об этом говорится в научном материале профессора Матиаса Вилболда из Геттингенского университета в Германии, сообщает Zakon.kz.

По данным Science Focus, огромные грузовики грохочут вверх и вниз по импровизированным дорогам на золотоносном месторождении Вангу в китайской провинции Хунань.

В конце 2025 года было объявлено, что под существующим рудником находится более тысячи тонн золота.

Если это подтвердится, то это будет крупнейшее месторождение золота, и, возможно, крупнейшее месторождение любого драгоценного металла из когда-либо обнаруженных. Рыночная стоимость этого количества золота составляет около 83 миллиардов долларов.

Золото на Земле вовсе не редкость, но его встречают только на поверхности.

"99,9% драгоценных металлов Земли заключены в ядре", – говорит профессор Маттиас Вильбольд из Гёттингенского университета в Германии.

Уиллболд входит в число растущего числа ученых, продвигающих относительно новую идею: ядро ​​ Земли "просачивается" наружу.

Остается вопрос: как эти элементы оказались в мантии?

Есть версия, что около 3,9 миллиарда лет назад Земля подвергалась ударам огромных астероидов, состоящих из той же древней пыли, из которой была создана Земля, а это значит, что они были богаты тяжелыми элементами.

Поскольку ядро ​​Земли уже отделилось, новые металлы не могли опускаться дальше, поэтому оказались запертыми в мантии.

Эти астероиды изменили первоначальный химический состав нашей планеты, что привело к формированию геологического ландшафта, который мы видим сегодня.

Ранее стало известно, что один из океанов Земли становится пресным.

Аксинья Титова
