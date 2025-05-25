Из ядра Земли обнаружили масштабную "утечку" золота

Немецкие ученые обнаружили "утечку" драгоценных металлов из земного ядра в мантию планеты, сообщает Zakon.kz.

Это объясняет происхождение золота и других редких элементов на поверхности нашей планеты. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.

Основная масса земного золота (более 99,999%) находится в металлическом ядре на глубине 3000 км.

В новом исследовании специалисты нашли необычный изотоп рутения (100Ru) в гавайских лавах. Он характерен для ядерного вещества и свидетельствует о глубинном происхождении магмы.

"Наши данные показывают, что материал ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, действительно проникает в мантию", – пояснили авторы научной работы.

Анализ выявил, что гавайские вулканы питаются магмой, поднимающейся с границы ядра и мантии. Этот процесс переносит колоссальные объемы вещества – сотни квадриллионов тонн породы.

Открытие меняет представления о происхождении золота и редких металлов, внутренней динамике планеты и формировании океанических островов.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в древнем городе, расположенном в центральной части Израиля, хорошо сохранившееся золотое кольцо возрастом около 2300 лет.