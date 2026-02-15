Внутри ядра Земли нашли запас водорода, достаточный для 45 океанов
Как пишет 3dnews, ученые давно подозревали, что помимо железа в ядре присутствуют элементы, объясняющие его меньшую плотность по сравнению с чистым железом. Водород считается подходящим элементом на эту роль.
Если это предположение реально, то внутри ядра Земли его хранится на 45 океанов.
Эксперимент проводился с использованием нагреваемых лазером алмазных наковален, которые с условной достоверностью позволили воспроизвести экстремальные условия ядра Земли – давление до 111 ГПа и температуру около 5100 К (4826,85 °C). Образцы железа, имитирующие состав ядра, контактировали с гидратированным силикатным стеклом – эквивалентом первичного океана магмы.
Таким образом, содержание водорода в ядре может составлять примерно 0,07-0,36% по массе, что соответствует огромному объему – от 9 до 45 масс воды всех земных океанов, вместе взятых.
Если ядро содержит такое количество водорода, значит, большая часть водорода (и воды) была захвачена планетой еще на стадии формирования ядра. Это противоречит гипотезе о поздней доставке воды кометами или астероидами уже после формирования ядра.
