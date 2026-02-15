Внутри ядра Земли нашли запас водорода, достаточный для 45 океанов

Новое исследование представило экспериментальные доказательства того, что ядро нашей планеты является крупнейшим резервуаром водорода на Земле. Это открытие имеет важные последствия для понимания происхождения воды на нашей планете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3dnews, ученые давно подозревали, что помимо железа в ядре присутствуют элементы, объясняющие его меньшую плотность по сравнению с чистым железом. Водород считается подходящим элементом на эту роль.

Если это предположение реально, то внутри ядра Земли его хранится на 45 океанов.

Эксперимент проводился с использованием нагреваемых лазером алмазных наковален, которые с условной достоверностью позволили воспроизвести экстремальные условия ядра Земли – давление до 111 ГПа и температуру около 5100 К (4826,85 °C). Образцы железа, имитирующие состав ядра, контактировали с гидратированным силикатным стеклом – эквивалентом первичного океана магмы.

Таким образом, содержание водорода в ядре может составлять примерно 0,07-0,36% по массе, что соответствует огромному объему – от 9 до 45 масс воды всех земных океанов, вместе взятых.

Если ядро содержит такое количество водорода, значит, большая часть водорода (и воды) была захвачена планетой еще на стадии формирования ядра. Это противоречит гипотезе о поздней доставке воды кометами или астероидами уже после формирования ядра.

Ранее стало известно, что в мире "рождается" новый океан, ломающий один из континентов на две части.