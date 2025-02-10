Во внутреннем ядре Земли обнаружили изменения – исследование

Ядро планеты Земля ранее считалось затвердевшим. Но с недавних пор ученых настораживает его поведение. Дело в том, что скорость вращения внутреннего ядра меняется. Это установили с помощью регистрации сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Geoscience. В новой работе ученые обнаружили аномалию вблизи границы двух частей ядра.

Ядро Земли в основной массе жидкое, но внутри содержит твердую часть, которая растет с течением геологического времени. Внутреннее ядро играет большую роль в формировании магнитного поля нашей планеты. Теперь геологи спорят о том, что сейсмограммы повторяющихся землетрясений меняются. Все больше данных указывает на то, что причина – во внутреннем ядре. Согласно последним моделям, оно замедлилось или даже поменяло направление вращения приблизительно в 2010 году.

Авторы научной работы проанализировали данные о парах повторяющихся землетрясений в то время, когда ядро, обернувшись, возвращалось в ту же позицию, а значит, различия в сейсмоволнах нельзя было объяснить разницей в скорости вращения. Тогда-то в массиве данных из Канады и проявились аномалии. Дело в том, что там регистрируют волны, лишь задевающие внутреннее ядро, а не пересекающие его.

Самое простое объяснение – временные изменения формы внутреннего ядра.

Ранее сообщалось, что новые космические спутники помогают точнее предсказывать землетрясения.