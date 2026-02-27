"Пьяная обезьяна": ученые нашли виновников в тяге людей к алкоголю

Многие любят пропустить порцию алкоголя, например, перед ужином или во время него. У кого-то традиция – отметить конец недели горячительным. Но откуда взялась у человека эта тяга к алкоголю, по сути, токсину? Похоже, ученые нашли ответ, сообщает Zakon.kz.

Они утверждают, что причина – в рационе наших предков, совсем далеких. Международная группа биологов представила новые доказательства так называемой гипотезы "пьяной обезьяны". Согласно ей, тяга людей к алкоголю объясняется тем, что мы являемся потомками приматов, регулярно питавшихся ферментированными фруктами, и даже специально искавших забродившие плоды.

Идея о том, что обезьяны – алкоголики, появилась в 2000 году. Биолог Роберт Дадли из Калифорнийского университета в Беркли предположил, что влечение к спиртному до того, как стать дурной привычкой людей, являлось своего рода эволюционным "бонусом", преимуществом перед конкурентами за место под солнцем, пишет АиФ.

Суть в том, что фрукт, который слегка забродил, содержит больше калорий. Он более сладкий и питательный. А значит, лучше съесть его, чем просто зрелый или недозрелый плод. Этанол, возникая из сахара в результате брожения, источает сильный запах и служит для животных сигналом: этот плод спелый, значит, можно съесть и получить энергию.

Но это была лишь гипотеза. Первые попытки ее доказать предприняли в 2022 году. Ученые исследовали поведение паукообразных обезьян (вид коата Жоффруа) в Панаме. Тогда в их моче впервые нашли метаболиты этилового спирта, и это значило, что алкоголь регулярно употребляется приматами и усваивается их организмом.

"Похоже, в гипотезе "пьяной обезьяны" может быть доля правды", – заявили биологи.

Продолжение доказательства этой гипотезы последовало в 2025 году. Исследователи наблюдали за шимпанзе в национальном парке Кибале в Уганде. Они следили, как приматы поглощают плоды тропического дерева Gambeya albida, известного как звездное яблоко.

Результаты превзошли ожидания. Анализы мочи диких шимпанзе показали, что 17 образцов из 19 содержат этилглюкуронид – прямой продукт распада этанола. Причем в 10 случаях концентрация метаболитов превышала пороговое значение – 500 нанограммов на миллилитр.

Для человека этот показатель эквивалентен состоянию после употребления одной-двух стандартных порций алкоголя (например, стопки водки или бокала пива) в течение последних суток. Шимпанзе достигали такого уровня к середине дня, наевшись с утра опавших фруктов.

"Они буквально объедались сладкими плодами. Мы предполагаем, что животные могли забираться выше в кроны деревьев, выбирая там наиболее спелые и ферментированные фрукты", – пишут авторы исследования.

Причем концентрация алкоголя в плодах звездного яблока оказалась не так высока – ниже, чем в среднем в других тропических фруктах. Секрет кроется в количестве: обезьяны едят много и долго, обеспечивая себе постоянный низкодозированный "фон". По оценкам ученых, взрослый шимпанзе способен съесть за день до 4,5 кг таких плодов.

Но здесь возник вопрос. Если человек с утра выпьет полтора литра пива, навряд ли он сможет ловко скакать по лианам. Почему же обезьяны, за которыми наблюдают исследователи, не выглядят опьяневшими?

Потому что дозы все же не те, что содержатся в крепком алкоголе. Съеденные животными фрукты содержали всего лишь 1-2% спирта. Кроме того, и это ключевой момент гипотезы, за миллионы лет эволюции у приматов выработалась устойчивость к этанолу – появился механизм его расщепления, и у некоторых особей он работает достаточно быстро. Люди, шимпанзе, бонобо и гориллы имеют общую мутацию в гене, отвечающем за переработку алкоголя, попадающего в организм. И эта мутация позволяет нам усваивать спирт в 40 раз эффективнее, чем многим другим млекопитающим. То есть эволюционно мы приспособились к "дружбе" с этанолом.

Биолог Роберт Дадли, чья гипотеза о "пьяной обезьяне" 25-летней давности получила подтверждение, отмечает, что, помимо потребления калорий, у влечения обезьян к забродившим фруктам могут быть и другие мотивы. Например, этанол способен оказывать антимикробное воздействие, что дает организму физиологическую пользу.

Пагубная наследственность

Однако у ученых остался один важный вопрос. Пока нет строгих доказательств того, что они специально ищут плоды именно с более высоким содержанием этанола. Может быть, для них важен просто сахар, а спирт – лишь побочный, неизбежный продукт? И к опьянению они вовсе не стремятся.

"Результаты свидетельствуют в пользу гипотезы, но лишь отчасти. Мы не знаем, выбирают ли они фрукты по запаху алкоголя или просто по сладости", – отметили авторы исследования.

Следующая экспедиция в Уганду должна ответить на вопросы, влияет ли алкоголь на гастрономические предпочтения приматов и как регулярное употребление этанола сказывается на их поведении и здоровье в долгосрочной перспективе.

Ранее диетолог дала совет, какие супы выбрать, чтобы улучшить самочувствие при похмелье.