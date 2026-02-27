Ученый рассказал, что нужно есть реже, чтобы прожить дольше

Специалист по долголетию Дэн Бюттнер посоветовал сократить потребление мяса, отметив, что его избыток может негативно влиять на продолжительность жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, исследования здорового старения показывают: жители "голубых зон", где проживает наибольшее число долгожителей, не отказываются от мяса полностью, но употребляют его в среднем один раз в неделю, сообщает издание El Confidencial.

"Такой подход позволяет сохранить баланс в питании без перехода на строгий вегетарианский. В меню человека должны быть растительные источники белка – бобовые, в том числе чечевица и нут. Также стоит включать в рацион орехи, овощи и цельнозерновые продукты", – подчеркнул Бюттнер.

