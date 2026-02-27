#Референдум-2026
Наука и технологии

Ученый рассказал, что нужно есть реже, чтобы прожить дольше

мясо, долголетие, врач, совет специалиста, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 19:15 Фото: pixabay
Специалист по долголетию Дэн Бюттнер посоветовал сократить потребление мяса, отметив, что его избыток может негативно влиять на продолжительность жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, исследования здорового старения показывают: жители "голубых зон", где проживает наибольшее число долгожителей, не отказываются от мяса полностью, но употребляют его в среднем один раз в неделю, сообщает издание El Confidencial.

"Такой подход позволяет сохранить баланс в питании без перехода на строгий вегетарианский. В меню человека должны быть растительные источники белка – бобовые, в том числе чечевица и нут. Также стоит включать в рацион орехи, овощи и цельнозерновые продукты", – подчеркнул Бюттнер.

Ранее врач-гастроэнтеролог перечислила категории людей, которым рекомендуется воздерживаться от сыра с плесенью. Также медики объяснили, почему не стоит спасать просроченные продукты.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
