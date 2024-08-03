Ученые выяснили, что привлекательные люди живут почти на 17% дольше

Ученые выяснили, что то, как вы выглядите в молодости, сильно влияет на всю последующую жизнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила со ссылкой на исследование российский эндокринолог Зухра Павлова.

Он отметила, что от красоты зависит уровень дохода, образование, семейное положение и наличие полезных связей в обществе.

"В рамках эксперимента более 8,3 тысячи выпускников школ на протяжении 30 лет передавали ученым данные о своем здоровье. Также использовались другие данные для оценки успешности испытуемых. В конце эксперимента всю полученную информацию сопоставили с оценкой привлекательности участников исследования. Оценивали именно фотографии в выпускном альбоме", – говорится в сообщении.

Врач пояснила, что в итоге наименее привлекательные юноши и девушки в будущем имели более высокий риск смертности по сравнению с людьми даже со средней привлекательностью.

"Те, кого признали недостаточно красивыми, жили примерно на 16,8% меньше (в среднем на два года для женщин и на год — для мужчин). И здесь необходимо сказать, что красота — в глазах смотрящего. У каждого свои критерии оценки прекрасного. И красивым может стать любой, если правильно распоряжаться своей жизнью и здоровьем. Особенно это видно с годами", – заключила она.

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