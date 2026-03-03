"Дрожь земли": ученые рассказали о песчаном "монстре" Австралии

Под берегами ручьев в штате Виктория, Австралия, обитает дождевой червь необычайных размеров. Дождевой червь Гиппсленда – самый крупный вид дождевых червей в мире, достигающий более двух метров в длину и живущий до десяти лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Wildlife, тело этого червя состоит примерно из 300-400 сегментов. Оно способно расширяться и сжиматься, из-за чего они могут казаться даже крупнее, чем есть на самом деле.

В своем документальном фильме 2005 года "Жизнь в подлеске" Дэвид Аттенборо показал гигантского дождевого червя Гиппсленда, подчеркнув, что это существо является одним из самых необычных и редких животных в мире.

Гигантские дождевые черви Гиппсленда обитают в подпочве вдоль берегов ручьев в регионе Гиппсленд в штате Виктория. Эти дождевые черви не встречаются больше нигде в мире. Даже в пределах своего ареала они существуют в разрозненных колониях. В штате Виктория они являются охраняемым видом.

Гигантские дождевые черви Гиппсленда размножаются в теплые месяцы и откладывают в своих норах яйцевые капсулы, из которых вылупляются личинки примерно через 12 месяцев.

Гигантский дождевой червь из Гиппсленда издает уникальный булькающий звук, похожий на звук слива воды из ванны. Этот звук возникает, когда влажное, слизистое тело червя передвигается по подземным ходам в почве.

