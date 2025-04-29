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Наука и технологии

Редкую полутораметровую "рыбу-каннибала" вынесло на пляж США

Пляж, песок, рыба, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 03:30 Фото: Seaside Aquarium
Житель США нашел на берегу клыкастую рыбу длиной полтора метра, которую вынесло на берег в штате Орегон, сообщает Zakon.kz.

По информации People, эксперты идентифицировали находку как длиннорылого алепизавра (Alepisaurus ferox), которую также называют "рыбой-каннибалом", поскольку она ест все в подряд, в том числе своих сородичей.

Фото: Seaside Aquarium

Этот вид рыб отличается необыкновенной внешностью: их зубы напоминают клыки, а туловище – тело змеи.

Найденная особь оказалась практически целой, что необычно, ведь этих глубоководных рыб, выброшенных на берег, тут же съедают чайки. Специалисты вскрыли алепизавра и обнаружили непереваренного кальмара, осьминога и рыбу.

Ранее сообщалось, что на изолированных островах в Карибском море нашли два новых вида крокодилов.

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Аксинья Титова
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