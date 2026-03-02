#Референдум-2026
Наука и технологии

Выяснилось, какое животное станет главным на Земле, если люди исчезнут

Океан, дайвер, осьминог, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 03:30 Фото: pixabay
Профессор Тим Коулсон, биолог из Оксфордского университета (Англия), много лет изучал, как меняются экосистемы, когда исчезают высшие хищники, и эта работа привела его к поразительному вопросу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет dailygalaxy.com, вопрос звучал так: если бы люди исчезли, какие виды в конечном итоге заняли бы наше место? Ответ ученого удивил многих. Это был осьминог.

По его словам, очевидными кандидатами являются человекообразные обезьяны. Шимпанзе и бонобо разделяют с нами многие черты: противопоставленные большие пальцы, использование орудий труда и, по крайней мере, ограниченное передвижение на двух ногах. Но Коулсон не считает их вероятными преемниками.

"Приматы сильно зависят от прочных социальных связей, – сказал он в интервью, – участвуя в таких видах деятельности, как охота, уход за шерстью и защита, которые необходимы для их выживания. Эти ограничения могут помочь им с трудом адаптироваться к миру, переживающему драматические экологические изменения".

Есть еще и вопрос численности. Популяции приматов невелики, географически ограничены и размножаются медленно. Это не те характеристики, которые позволяют виду заполнить глобальный экологический вакуум.

Птицы, отмечает он, сами по себе обладают интеллектом. Вороны, грачи и попугаи способны решать сложные задачи и поддерживать долгосрочные связи в сообществе. Но им не хватает мелкой моторики, чтобы построить что-либо, напоминающее цивилизацию. 

Коулсон обращается к осьминогам не по прихоти, а на основе их неврологии и поведения.

"Их способность решать сложные задачи, общаться друг с другом с помощью вспышек цвета, манипулировать предметами и даже маскироваться с поразительной точностью предполагает, что при наличии подходящих условий окружающей среды они могли бы эволюционировать в вид, способный строить цивилизации после вымирания человечества ", – предположил он.

Их нервная система не похожа ни на что другое в животном мире. У осьминогов децентрализованная нервная система: две трети их нейронов расположены в щупальцах, а не в центральном мозге.

Но не все исследователи разделяют оптимизм Коулсона относительно потенциала осьминогов.

Биолог Кулум Браун из Университета Маккуори в Австралии отметил, что осьминоги "все еще работают по образцу улиток", и что их эволюционные перспективы "сильно ограничены очень короткой продолжительностью жизни".

При этом большинство видов живут всего год, а некоторые – всего шесть месяцев, что резко ограничивает скорость распространения полезных мутаций в популяции. Короткая жизнь означает мало поколений, а меньшее количество поколений означает более медленную эволюцию.

Ранее стало известно, что на большом затонувшем в 1941 году корабле в Египте встречают морских чудовищ.

Аксинья Титова
