С Байконура к МКС полетел грузовой корабль с оборудованием и едой для экипажа

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала 11 сентября с площадки №31 космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

По расчетам специалистов, через девять минут корабль выйдет на орбиту. Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента международной космической станции запланирована на вечер 13 сентября.

Корабль доставит на орбиту 2 516 кг грузов, включая топливо, научное оборудование, воду, кислород и продукты питания. Кроме того, на станцию отправлен новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для выхода космонавтов в открытый космос.

На МКС доставят около 17 кг свежих фруктов и овощей (в том числе 5 кг грейпфрутов и 0,5 кг чеснока), а также сублимированные продукты, консервы, напитки, соусы и два вида кетчупа – шашлычный и лечо.

Ранее депутаты Сената Парламента 4 сентября 2025 года ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек".

