На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля

На космодроме "Байконур" готовят к запуску транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31". Стало известно, когда он стартует на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Telegram-канале "Роскосмоса", запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-31" запланирован на июль 2025 года.

"Сегодня завершились его испытания в безэховой камере. Это помещение покрыто радиопоглощающим материалом – так проверяют функционирование бортовых радиосистем корабля. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-31" планируется в июле 2025 года", – говорится в сообщении.

Известно, что по окончании работ корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для дальнейшей подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

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