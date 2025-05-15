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События

На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля

в Байконуре Прогресс МС-31, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 21:00 Фото: РКК "Энергия"
На космодроме "Байконур" готовят к запуску транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31". Стало известно, когда он стартует на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Telegram-канале "Роскосмоса", запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-31" запланирован на июль 2025 года.

"Сегодня завершились его испытания в безэховой камере. Это помещение покрыто радиопоглощающим материалом – так проверяют функционирование бортовых радиосистем корабля. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-31" планируется в июле 2025 года", – говорится в сообщении.

Известно, что по окончании работ корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для дальнейшей подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

Несколько недель назад алматинский фотограф запечатлел, как с "Байконура" взлетает ракета. Дмитрий Доценко снял удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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