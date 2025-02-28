"Как будто в кино!": туристы поделились своими впечатлениями от запуска космического корабля с Байконура
Въехать на территорию космодрома Байконур, чтобы увидеть своими глазами запуск, можно по специальным разрешениям, которые готовятся задолго до этого события. Делают их туристические фирмы, которые организовывают туры на космодром. К слову, в этом году космодрому Байконур исполняется 70 лет.
Первый пункт маршрута – проверка на контрольно-пропускном пункте (КПП). Далее около 20 минут нужно ехать до смотровой площадки, которая находится примерно в 2 км от стартового комплекса. Смотровая площадка – это большая красивая юрта. Внутри нее есть мониторы, на которых можно видеть прямую трансляцию из космического корабля.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
"Сейчас на экране вы видите, как идет подготовка к пуску. Специалисты завершают все необходимые проверки, и минут за 40 до запуска они покидают ракету. После этого зрители могут выйти на улицу и приготовиться к просмотру наяву. Запуски бывают ночью, как сегодня, и днем. Каждый месяц с космодрома по графику взлетают ракеты, но иногда бывают перерывы. На МКС – международной космической станции – постоянно находятся специалисты, это пилотируемая орбитальная станция. Экипаж меняется каждые полгода", — говорит инженер летательных аппаратов Нурдаулет Абдираш.
Здесь же туристы могут перекусить, выпить кофе или чай, купить памятные сувениры и одежду.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Когда остается минут десять до пуска, все выходят на улицу и выстраиваются вдоль забора, чтобы увидеть, как летит ракета. Все в ожидании. И вот по рации объявляют, что все готово к полету. Секунды — и грохот, зарево, и ракета летит ввысь — это незабываемое впечатление.
"Я впервые в Казахстане, впервые на Байконуре! Сейчас я испытала такой взрыв эмоций, не могу передать словами, что происходит в моей душе! Это была моя самая давняя мечта — увидеть, как взлетает космический корабль. И она сбылась! Пуск ракеты — это невероятная мощь. Чувствую себя, как будто я попала в кино. Я уверена, что посещение космодрома станет для меня самым ярким достижением этого года", — говорит москвичка Ирина Орченко.
Аделаида Чучук и ее сын Кирилл прилетели на запуск во второй раз. Они из Актау.
"Мы приезжали всей семьей, так как считаем, что, путешествуя по многим странам, должны увидеть красивые места и в нашем Казахстане. Сыну моему всего 6 лет, а он снова здесь, и очень хочет попасть в музей космонавтики. В прошлый раз он не все успел рассмотреть, и поэтому мы снова идем туда. Нам очень нравится испытывать такие яркие, незабываемые эмоции. Это не передать словами, ты стоишь и видишь своими глазами дрожь земли, озарение, свет, переговоры по рации слышишь. Я люблю космонавтику с детства, мой сын тоже любит, многое знает о космонавтике и не перестает узнавать что-то новое об этой сфере. Мы еще вернемся сюда".Аделаида Чучук
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Как только ракета оторвалась от земли, зрители стали покидать смотровую площадку. Путешествие их продолжилось в музее космонавтики.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Как выяснилось, в этот запуск "Прогрессе МС-30" везет на МКС 2 599 кг груза, это аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, топливо, питьевую воду, азот.
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
По информации Роскосмоса, также на станцию доставят новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.
Ранее Zakon.kz писал, что с Байконура взлетела юбилейная ракета.
Уникальный казахстанский город Байконыр, находящийся в составе космодрома, очень популярен у туристов. Туры достаточно дороги, но многие посетившие город и космодром в 70 километрах от него говорят, что оно того стоило. Почитать об этом городе можно в нашем материале по этой ссылке.
Как попасть на запуск ракеты, мы писали здесь.