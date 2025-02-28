"Как будто в кино!": туристы поделились своими впечатлениями от запуска космического корабля с Байконура

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-30" прошел 28 февраля в 02:24:27 по времени Астаны с космодрома Байконур. На запуске побывал корреспондент Zakon.kz.

Въехать на территорию космодрома Байконур, чтобы увидеть своими глазами запуск, можно по специальным разрешениям, которые готовятся задолго до этого события. Делают их туристические фирмы, которые организовывают туры на космодром. К слову, в этом году космодрому Байконур исполняется 70 лет.

Первый пункт маршрута – проверка на контрольно-пропускном пункте (КПП). Далее около 20 минут нужно ехать до смотровой площадки, которая находится примерно в 2 км от стартового комплекса. Смотровая площадка – это большая красивая юрта. Внутри нее есть мониторы, на которых можно видеть прямую трансляцию из космического корабля.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Сейчас на экране вы видите, как идет подготовка к пуску. Специалисты завершают все необходимые проверки, и минут за 40 до запуска они покидают ракету. После этого зрители могут выйти на улицу и приготовиться к просмотру наяву. Запуски бывают ночью, как сегодня, и днем. Каждый месяц с космодрома по графику взлетают ракеты, но иногда бывают перерывы. На МКС – международной космической станции – постоянно находятся специалисты, это пилотируемая орбитальная станция. Экипаж меняется каждые полгода", — говорит инженер летательных аппаратов Нурдаулет Абдираш.

Здесь же туристы могут перекусить, выпить кофе или чай, купить памятные сувениры и одежду.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Когда остается минут десять до пуска, все выходят на улицу и выстраиваются вдоль забора, чтобы увидеть, как летит ракета. Все в ожидании. И вот по рации объявляют, что все готово к полету. Секунды — и грохот, зарево, и ракета летит ввысь — это незабываемое впечатление.

"Я впервые в Казахстане, впервые на Байконуре! Сейчас я испытала такой взрыв эмоций, не могу передать словами, что происходит в моей душе! Это была моя самая давняя мечта — увидеть, как взлетает космический корабль. И она сбылась! Пуск ракеты — это невероятная мощь. Чувствую себя, как будто я попала в кино. Я уверена, что посещение космодрома станет для меня самым ярким достижением этого года", — говорит москвичка Ирина Орченко.

Аделаида Чучук и ее сын Кирилл прилетели на запуск во второй раз. Они из Актау.

"Мы приезжали всей семьей, так как считаем, что, путешествуя по многим странам, должны увидеть красивые места и в нашем Казахстане. Сыну моему всего 6 лет, а он снова здесь, и очень хочет попасть в музей космонавтики. В прошлый раз он не все успел рассмотреть, и поэтому мы снова идем туда. Нам очень нравится испытывать такие яркие, незабываемые эмоции. Это не передать словами, ты стоишь и видишь своими глазами дрожь земли, озарение, свет, переговоры по рации слышишь. Я люблю космонавтику с детства, мой сын тоже любит, многое знает о космонавтике и не перестает узнавать что-то новое об этой сфере. Мы еще вернемся сюда". Аделаида Чучук

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как только ракета оторвалась от земли, зрители стали покидать смотровую площадку. Путешествие их продолжилось в музее космонавтики.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как выяснилось, в этот запуск "Прогрессе МС-30" везет на МКС 2 599 кг груза, это аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду, питание, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции, топливо, питьевую воду, азот.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

По информации Роскосмоса, также на станцию доставят новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.

Ранее Zakon.kz писал, что с Байконура взлетела юбилейная ракета.

Уникальный казахстанский город Байконыр, находящийся в составе космодрома, очень популярен у туристов. Туры достаточно дороги, но многие посетившие город и космодром в 70 километрах от него говорят, что оно того стоило. Почитать об этом городе можно в нашем материале по этой ссылке.

Как попасть на запуск ракеты, мы писали здесь.