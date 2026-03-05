Выжить на Марсе не смогли даже тихоходки, пережившие открытый космос

Тихоходки, микроскопические "водяные медведи", известные способностью выживать в космическом вакууме при экстремальном радиационном облучении и низких температурах, столкнулись с проблемой, которую им нелегко преодолеть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, эта проблема – марсианская почва.

Новое исследование показывает, что, хотя поверхность Марса по своей природе вредна для этих выносливых существ, простое ополаскивание водой может стать ключом к будущей колонизации и защите планеты.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания изучили воздействие марсианского реголита – рыхлого минерального слоя, покрывающего коренную породу планеты, – на сложные многоклеточные организмы.

Исследователи использовали два типа лабораторных имитаторов марсианской почвы, полученных на основе данных марсохода Curiosity НАСА: MGS-1, глобальный имитатор, представляющий общие условия марсианской поверхности, и OUCM-1, состав которого был смоделирован по образцу отложений Rocknest в кратере Гейл.

Результаты показали значительное снижение активности тихоходок в имитаторе MGS-1. В течение двух дней многие особи стали неактивными или погибли. Имитатор OUCM-1 был менее агрессивным, но все же значительно подавлял активность по сравнению с контрольной группой, помещенной в стандартный песок земного пляжа.

Микроскопический анализ выявил скопления минеральных частиц вокруг рта тихоходок, что указывает на физическое или химическое воздействие на их биологические функции.

Ключевой прорыв произошел, когда команда попыталась промыть имитатор MGS-1 водой перед тем, как поместить в него тихоходок. Исследователи обнаружили, что показатели выживаемости и жизнеспособности животных восстановились почти до уровня, аналогичного земному.

"Похоже, в MGS-1 содержится нечто очень опасное, что может растворяться в воде – возможно, соли или какое-то другое соединение", – добавил Бакерманс.

Это открытие имеет два важных последствия для будущих космических миссий. Во-первых, оно предполагает наличие на поверхности Марса естественного "защитного механизма", который может защитить планету от случайного загрязнения земными микробами.

Во-вторых, оно дает ориентир для будущих колонистов: если почву можно промыть, ее, вероятно, можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур и поддержания функционирующей экосистемы.

