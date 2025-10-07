#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые узнали, смогут ли бактерии пережить полет в космос

Космос, бактерии, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 06:40 Фото: freepik
Австралийские исследователи доказали, что жизненно важные для здоровья человека бактерии могут выдерживать экстремальные нагрузки, возникающие даже при запуске ракеты и кратковременном пребывании в невесомости, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала npj Microgravity, это открытие имеет важность для будущих пилотируемых миссий на Марс, где сохранение микрофлоры человека станет ключевым фактором выживания.

Команда изучала споры Bacillus subtilis – бактерии, играющей важную роль в поддержании иммунной системы, здоровья кишечника и кровообращения.

Образцы были помещены в миниатюрные капсулы и запущены на высоту около 260 км при помощи исследовательской ракеты, разработанной совместно с компанией ResearchSat.

Во время полета споры подверглись перегрузкам и более шести минут провели в состоянии микрогравитации. Несмотря на такие экстремальные условия, бактерии полностью сохранили способность к росту и не показали структурных повреждений. Это приближает ученых к ответу на вопрос о возможности существования жизни за пределами Земли.

Ранее ученые впервые обнаружили золото в открытом космосе.

Аксинья Титова
