Ученые узнали, смогут ли бактерии пережить полет в космос
По данным журнала npj Microgravity, это открытие имеет важность для будущих пилотируемых миссий на Марс, где сохранение микрофлоры человека станет ключевым фактором выживания.
Команда изучала споры Bacillus subtilis – бактерии, играющей важную роль в поддержании иммунной системы, здоровья кишечника и кровообращения.
Образцы были помещены в миниатюрные капсулы и запущены на высоту около 260 км при помощи исследовательской ракеты, разработанной совместно с компанией ResearchSat.
Во время полета споры подверглись перегрузкам и более шести минут провели в состоянии микрогравитации. Несмотря на такие экстремальные условия, бактерии полностью сохранили способность к росту и не показали структурных повреждений. Это приближает ученых к ответу на вопрос о возможности существования жизни за пределами Земли.
