Наука и технологии

Ученые впервые обнаружили золото в открытом космосе

Астероид с металлами, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 02:30 Фото: pixabay
В октябре 2023 года агентство NASA запустило миссию к астероиду 16 Психея – гигантскому космическому объекту, богатому золотом и металлами, который движется по орбите между Марсом и Юпитером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, он может содержать драгоценных металлов на сумму около 100 тыс. квадриллионов долларов, и уже стал символом колоссальных ресурсов, скрывающихся за пределами Земли. Правда, никто пока не пытается его добывать. Добыча полезных ископаемых в космосе все еще невозможна.

К тому же миссия NASA Psyche вовсе не направлена на добычу ресурсов. Ученые хотят понять, как формируются внутренние слои планет, и Психея дает уникальную возможность изучить металлическое тело, которое, возможно, когда-то было сердцем молодой планеты.

По словам планетарного физика Филипа Метцгера из Университета Центральной Флориды, технические барьеры для добычи полезных ископаемых на астероидах меньше, чем многие думают.

"Единственное отличие между добычей на астероиде и на Земле – это необходимость оборудования, способного выдерживать низкую гравитацию и сильное радиационное воздействие", – сказал он.

Инструменты и роботы, способные работать в космосе, уже разработаны и испытаны в лабораториях. Однако по шкале готовности технологий NASA (TRL), оценивающей, насколько технология близка к внедрению, оборудование для добычи на астероидах пока находится между уровнями 3 и 5. Для запуска реальной миссии нужно достичь 6-7 уровней, то есть испытать системы в условиях, максимально приближенных к космосу.

Пока государственные агентства сосредоточены на исследованиях, частные компании вроде AstroForge и TransAstra уже разрабатывают системы для будущей добычи космических ресурсов. Однако перед ними стоят финансовые и логистические трудности.

Доцент Колорадской горной школы Кевин Кэннон заявил, что доставка металлов на Землю может быть экономически невыгодной. По его словам, идея выглядит "сомнительной с точки зрения экономики" из-за колоссальных расходов на миссии и снижения рыночной стоимости некоторых металлов, включая платиновую группу.

Вместо этого, по мнению экспертов, более перспективным выглядит использование ресурсов непосредственно в космосе. Например, водоносные астероиды можно было бы превращать в ракетное топливо, разделяя воду на водород и кислород, а металлы использовать для строительства спутников и орбитальных конструкций, не отправляя материалы с Земли.

Ранее в США представили аппарат, способный доставить груз в любую точку мира из космоса за час.

Аксинья Титова
