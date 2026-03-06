#Референдум-2026
Наука и технологии

Сенсация на Луне: найдено место, где могут жить люди

Луна, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 10:56 Фото: pexels
На Луне на глубине 100 метров обнаружили потенциальное убежище для будущих колонистов, сообщает Zakon.kz.

Впервые международная группа ученых подтвердила наличие первой протяженной пещеры под поверхностью Луны. Благодаря данным радара с аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter удалось выявить вход в полость шириной 45 метров и длиной около 77 метров на дне провала глубиной 100 метров. Это открытие меняет подходы к будущим миссиям.

Образовавшиеся миллиарды лет назад лавовые туннели являются естественной защитой от радиации, микрометеоритов и резких перепадов температур. Под толщей реголита условия стабильны, что делает пещеру перспективным местом для баз.

Однако перед исследователями стоят серьезные инженерные вызовы: спуск на глубину, оценка устойчивости структур и поиск ресурсов. Открытие стимулирует разработку новых технологий для освоения Луны.

Ранее фиксировали около 200 поверхностных провалов, но без данных о глубине. Новый анализ сопоставил визуальные снимки высокого разрешения с радарными сигналами, проникшими сквозь породу.

"Это прорыв в понимании лунной геологии, туннели стабильны и пригодны для исследований", – отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Поверхность Луны подвержена жесткому излучению и микрометеоритам. В пещере радиация блокируется реголитом, температура держится около нуля. Перепады в 200 градусов на поверхности не затрагивают глубину. Такие условия позволяют размещать оборудование без дополнительных экранов.

Пещера обнаружена в Море Спокойствия, где сел Аполлон-11. Открытие усиливает интерес к лунным базам SpaceX и NASA.

Ранее NASA подтвердило, что Луна удаляется от Земли на 3,8 сантиметра в год и постепенно изменяет вращение Земли. Из-за чего незаметно увеличивается продолжительность земных дней.

