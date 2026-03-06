Сенсация на Луне: найдено место, где могут жить люди

На Луне на глубине 100 метров обнаружили потенциальное убежище для будущих колонистов, сообщает Zakon.kz.

Впервые международная группа ученых подтвердила наличие первой протяженной пещеры под поверхностью Луны. Благодаря данным радара с аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter удалось выявить вход в полость шириной 45 метров и длиной около 77 метров на дне провала глубиной 100 метров. Это открытие меняет подходы к будущим миссиям.

Образовавшиеся миллиарды лет назад лавовые туннели являются естественной защитой от радиации, микрометеоритов и резких перепадов температур. Под толщей реголита условия стабильны, что делает пещеру перспективным местом для баз.

Однако перед исследователями стоят серьезные инженерные вызовы: спуск на глубину, оценка устойчивости структур и поиск ресурсов. Открытие стимулирует разработку новых технологий для освоения Луны.

Ранее фиксировали около 200 поверхностных провалов, но без данных о глубине. Новый анализ сопоставил визуальные снимки высокого разрешения с радарными сигналами, проникшими сквозь породу.

"Это прорыв в понимании лунной геологии, туннели стабильны и пригодны для исследований", – отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Поверхность Луны подвержена жесткому излучению и микрометеоритам. В пещере радиация блокируется реголитом, температура держится около нуля. Перепады в 200 градусов на поверхности не затрагивают глубину. Такие условия позволяют размещать оборудование без дополнительных экранов.

Пещера обнаружена в Море Спокойствия, где сел Аполлон-11. Открытие усиливает интерес к лунным базам SpaceX и NASA.

Ранее NASA подтвердило, что Луна удаляется от Земли на 3,8 сантиметра в год и постепенно изменяет вращение Земли. Из-за чего незаметно увеличивается продолжительность земных дней.