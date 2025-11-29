#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Отрицать наличие жизни на Луне не стоит – космонавт

Отрицать наличие жизни на Луне не стоит – космонавт, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 15:34 Фото: pixabay
Отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя, считает летчик-космонавт РФ Федор Юрчихин, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости пишут, что летчик-космонавт Федор Юрчихин рассказал об экспериментах на Луне, которые показали наличие микроорганизмов.

"Есть такое понятие, как криптожизнь, или криптозоология. На Международной космической станции мы проводили несколько экспериментов. Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов. То есть, представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. И нахождение микроорганизмов глубоко под землей, совершенно в других условиях, тоже показывает, что жизнь достаточно сложная".Федор Юрчихин

Федор Юрчихин напомнил и о другом эксперименте – "Биориск", в ходе которого на внешнюю сторону МКС были помещены личинки африканских комаров. Несмотря на месяцы, проведенные в космосе, они ожили. По его словам, это все подвигает к тому, что на 100% отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнет.

Кроме того, ученые заявили о сильных вспышках на Солнце, которые возобновились впервые почти за две недели.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
