Наука и технологии

Старость не всегда приводит к проблемам со здоровьем – ученые

Ученые объяснили, как меняется организм человека к старости, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 16:56 Фото: freepik
Ученые заметили улучшение функций организма у некоторых людей после 65 лет. Важную роль играет отношение человека к собственному старению, считают специалисты. О том, как может измениться физическая и мозговая активность с возрастом, читайте на Zakon.kz.

Ученые проанализировали данные более чем 11 тысяч участников долгосрочного проекта Health and Retirement Study. Это одно из крупнейших исследований старения в США. Периоды наблюдения были разные, за некоторыми добровольцами наблюдали целых 12 лет. Результаты научной работы опубликовали в журнале Geriatrics.

Исследователи изучали два показателя: физическое состояние человека и когнитивные способности. Для проверки последних использовали комплексный тест мышления и памяти, а физическое состояние оценивали по скорости ходьбы.

45% участников со временем продемонстрировали улучшение хотя бы по одному из этих показателей. Примерно у 32% улучшились когнитивные функции, а у 28% – физические показатели.

"Когда мы усредняем данные, кажется, что происходит лишь постепенное ухудшение. Но если посмотреть на индивидуальные траектории, становится видно, что многие пожилые люди со временем действительно улучшают свои показатели", – объяснили авторы работы.

Исследователи вычислили фактор, который на это влияет. Люди, которые изначально имели более позитивные представления о старении, чаще показывали улучшение и когнитивных функций, и физического состояния.

Ранее ученые заметили, когда начинается старение: цифра оказалась неожиданной.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
