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Наука и технологии

Ученые определили, когда у собак наступает старость

собаки, породы собак, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:23 Фото: pixabay
Ученые из Ливерпульского университета и Университета Лоранда Этвеша выяснили, что собаки стареют раньше, чем принято считать. Пожилой возраст у них наступает после семи лет жизни, а старость – после 12,5 лет, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Small Animal Practice (JSАР).

Изучив крупную базу данных электронных медкарт ветеринарных клиник, исследователи обнаружили, что подавляющее большинство собак, причисленных к пожилым, старше 7,25 года. Средний возраст 832 псов, которых ветеринары отнесли к "старческой" категории, составил 12,5 лет.

"Мелкие породы, такие как джек-рассел-терьеры, старели позже. Средний возраст престарелых представителей этой породы составил 14,1 года. В то время как у крупных собак, например лабрадоров, ретриверов, старость наступала раньше – в возрасте от 10,5 до 13,6 года, в среднем около 12 лет. У собак смешанных пород порог старости составил 13,2 года, у бордер-колли – 12,7 года, а у кокер-спаниелей – 11,7 года", – говорится в исследовании.

Также выяснилось пять наиболее распространенных проблем со здоровьем у пожилых собак. Ученые подсчитали, что 35% таких животных страдают от избыточного или недостаточного веса. 33% – испытывают трудности с опорно-двигательным аппаратом, включая скованность и ограниченную подвижность.

У 31% животных также были обнаружены заболевания зубов, такие как зубной камень и пародонтит, причем среди кокер-спаниелей вероятность таких проблем была в 2,7 раза выше, чем у собак смешанных пород. На четвертом и пятом местах по распространенности находятся кожные заболевания (28%) и проблемы с пищеварением, включая рвоту и диарею (22%).

Некоторые собаки известны своей дружелюбностью и терпимостью к кошкам, что делает их хорошими компаньонами для совместного проживания. О том, какую породу выбрать, если в доме есть другие животные, можно прочитать здесь.

Андрей Дюсупов
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