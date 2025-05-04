Что помогает снизить риск слабоумия после 45 лет

Специалисты Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что повышение уровня физической активности в возрасте от 45 до 65 лет помогает предотвратить болезнь Альцгеймера по мере старения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Alzheimer's & Dementia, 300 зрелых людей с болезнью Альцгеймера в семейном анамнезе предоставили экспертам доступ к своим медкартам и обозначили уровень своей физической активности на момент начала исследования.

Отмечается, что на протяжении четырех лет участники отчитывались об изменениях в уровне подвижности и регулярно проходили нейровизуализацию мозга с помощью компьютерной томографии.

Согласно данным исследование, для людей в возрасте 45-65 лет дополнительная активность служила фактором защиты от деменции. У тех, кто уделял физической нагрузке средней интенсивности 150 минут в неделю (или 75 минут – более тяжелым упражнениям), в мозге было меньше скоплений белка амилоида в мозге.

Амилоид – это белковый агрегат с особой складчатой структурой. Он может накапливаться в мозге и "мешать" работе нейронов, что приводит к снижению когнитивных способностей. Ученые также обнаружили, что у тех, кто больше тренировался, чаще сохранялся объем медиальной височной области, связанной с памятью.

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