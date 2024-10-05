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Полицейские помогли эвакуировать жильцов из горящей квартиры в Кокшетау

Полицейские помогли эвакуировать жильцов из горящей квартиры в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 14:50 Фото: Zakon.kz
Полицейские помогли спастись от пожара жителям Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 4 октября в 20:55 в Кокшетау стражи порядка Аманжол Муратов и Мейрам Шайжанов получили вызов из дежурной части о том, что в одной из многоэтажек по ул. Сулейменова произошло возгорание квартиры.

"Подъехав к месту происшествия, мы увидели, что огонь уже охватил значительную часть квартиры. Также из-за пожара с балкона четвертого этажа выпрыгнул мужчина. Коллега был все время рядом с ним до приезда скорой. Внутри горящей квартиры находились жильцы. Пока пожарные тушили огонь, мы эвакуировали пострадавших".Аманжол Муратов
Полицейские помогли эвакуировать жильцов из горящей квартиры в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 14:50

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Полицейские оперативно эвакуировали мать с двумя детьми, бабушку и женщину. Пожарные полностью ликвидировали огонь, не допустив возгорания соседних квартир. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и пожарной службы на месте происшествия человеческих жертв не было.

В Аксае произошел крупный пожар, огонь охватил 300 квадратных метров здания банка.

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