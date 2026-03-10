#Референдум-2026
События

Астанчанин лишился свободы из-за смертельного наезда на пешехода

Астанчанин лишился свободы из-за смертельного наезда на пешехода, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 20:01 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесли приговор в отношении водителя, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

"Ак Жайык" пишет, что Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП.

Гражданина Э. признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени и нарушил требования правил дорожного движения, после чего допустил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в материалах дела.

Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 3 ст. 345-1 Уголовного кодекса Казахстана – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил назначить ему минимальное наказание. Потерпевшей стороне работодателем подсудимого была выплачена компенсация морального вреда в размере 12 млн тенге.

"Вина подсудимого подтверждается его признательными показаниями, свидетельскими показаниями, материалами дела и схемой дорожно-транспортного происшествия. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств установлено не было".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Суд назначил мужчине три года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Уральский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП, произошедшем после угона авто.



Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
