Астанчанин лишился свободы из-за смертельного наезда на пешехода

В Астане вынесли приговор в отношении водителя, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

"Ак Жайык" пишет, что Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП.

Гражданина Э. признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени и нарушил требования правил дорожного движения, после чего допустил наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в материалах дела.

Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 3 ст. 345-1 Уголовного кодекса Казахстана – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил назначить ему минимальное наказание. Потерпевшей стороне работодателем подсудимого была выплачена компенсация морального вреда в размере 12 млн тенге.

"Вина подсудимого подтверждается его признательными показаниями, свидетельскими показаниями, материалами дела и схемой дорожно-транспортного происшествия. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств установлено не было". Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Суд назначил мужчине три года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

