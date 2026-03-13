#Референдум-2026
Наука и технологии

Археологи распечатали пещеру, закрытую 40 тысяч лет назад

Человек, находка, темнота, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 05:59 Фото: pexels
Нетронутая пещера в Гибралтаре, запечатанная древними песками, предлагает поразительный взгляд на последних неандертальцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет dailygalaxy.com, известняковые скалы Гибралтарской скалы резко возвышаются над Средиземным морем, образуя сеть глубоких трещин и темных отверстий. В этих прибрежных образованиях исследователи десятилетиями раскапывали слои песчаных отложений и древних обломков.

Археологи, работающие на этом месте, часто перемещаются по узким проходам, которые были заблокированы природными обвалами на протяжении тысячелетий. Эти физические барьеры непреднамеренно защитили внутренние помещения от колебаний климата и вмешательства человека.

Фото: Клайв Финлейсон, Музей Гибралтара

Специфические геологические условия пещерного комплекса Горхэма позволяют сохранить органические материалы, которые обычно исчезают на других археологических объектах под открытым небом.

Первоначальный осмотр пола пещеры выявил физические останки животных и свидетельства активности хищников. Команда идентифицировала кость ноги рыси, позвонки пятнистой гиены и кость крыла грифа. Эти биологические маркеры указывают на то, что пещера служила убежищем для различных видов в периоды, когда она не была заселена гоминидами.

Наиболее значимой находкой в ​​новой камере стала крупная раковина морского улитки. Этот морской моллюск был обнаружен далеко от современной береговой линии той эпохи, что позволяет предположить, что его намеренно принесли в пещеру. Согласно отчетам об исследовании запечатанной камеры, наличие раковины указывает на преднамеренный сбор прибрежных ресурсов.

Фото: Клайв Финлейсон, Музей Гибралтара

Исследователи также обнаружили на стенах пещеры следы "зазубрин" – физические углубления, оставленные древними водными потоками или следами от когтей. Рядом с этими следами команда ученых нашла каменные орудия, соответствующие мустьерской технологии, типичной для поздних популяций неандертальцев.

Эти артефакты были разбросаны по поверхности, а не погребены глубоко, что указывает на то, что они были оставлены непосредственно перед запечатыванием камеры.

Исследователи Национального музея Гибралтара планируют продолжить раскопки, чтобы определить, есть ли захоронения, расположенные глубже в известняке. Поскольку камера была так эффективно герметизирована, химический состав почвы не изменился под воздействием современных загрязняющих веществ. Это создает идеальную среду для извлечения древней ДНК.

Ранее ученые раскрыли, что уничтожило одну из загадочных высокоразвитых цивилизаций 4000 лет назад.

Аксинья Титова
