Наука и технологии

Ледяная пещера посреди жаркой пустыни не может растаять уже три тысячи лет

Природа, лед, пещера, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 05:59 Фото: pexels
В горах Зуни в Нью-Мексико (США) расположена Ледяная пещера вулкана Бандера. Ее считают одним из самых загадочных чудес природы. Пока окружающая ее пустыня изнывает от летней жары, в этой пещере круглый год сохраняется холод, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, речь идет о температуре -0,6°C. Из-за такого перепада пол пещеры покрыт льдом толщиной до шести метров. Это создает контраст с теплым климатом снаружи.

Пещера, образовавшаяся внутри обрушившейся лавовой трубки, служит окном в сложное взаимодействие вулканической активности и условий окружающей среды.

Постоянный холод внутри ледяной пещеры вулкана Бандера объясняют ее геологическим происхождением. По словам экспертов, лавовые трубки образуются, когда расплавленная лава течет под поверхностью во время вулканического извержения.

По мере охлаждения и затвердевания поверхности лава под ней продолжает течь, в конечном итоге стекая и оставляя после себя пустой туннель. Это позволяет удерживать холодный воздух внутри, не пропуская при этом окружающее тепло.

Лед в пещере постоянно пополняется за счет таяния снега и дождевой воды, которая замерзает при контакте с ледяным полом пещеры. В результате лед внутри пещеры накапливался на протяжении тысячелетий.

Несмотря на минусовые температуры, в этом месте обитает удивительная форма жизни: арктические водоросли. Они процветают на поверхности льда, образуя яркий сине-зеленый слой, покрывающий замерзший пол. Это подчеркивает устойчивость жизни в экстремальных условиях.

Ранее ученые нашли в природе ядерный реактор, которого не должно существовать.

Аксинья Титова
