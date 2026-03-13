#Референдум-2026
Наука и технологии

Ученые выяснили, почему монстры размером с Годзиллу не могут существовать в реальности

Годзилла, фантастика, город, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 07:17 Фото: Кадр из фильма "Годзилла"
"Кайдзилла" впервые вышла на киноэкраны в 1954 году. Это был второй из двух фильмов того года, в которых гигантские монстры сеют смерть и разрушение в хрупких обществах, с которыми они сталкиваются, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFL Science, это стало рождением нового жанра кинематографа: фильмов о кайдзю – монстрах японских легенд, но с современным уклоном.

Первая версия Годзиллы была просто ничтожной по сравнению с его современным воплощением в нынешней вселенной Legendary MonsterVerse: 130-метровым гигантом весом 99 634 тонны, равным по высоте Великой пирамиде Гизы и превосходящим по весу Статую Свободы в 3,5 раза.

У ученых есть хорошие новости для бесчисленных поколений наших предков: такие колоссальные масштабы живого существа никогда не возникнут.

Математика показывает, что если мы увеличим размер нашего сверхнизкодетального кайдзю, скажем, в два раза, то различные параметры изменятся следующим образом:

  • длина стороны удвоится;
  • площадь поверхности увеличится в четыре раза;
  • а объем увеличится в восемь раз – он станет в восемь раз больше, чем был раньше.

Причина кроется в правиле, называемом законом куба-квадрата, и это всего лишь вопрос размерности вашей фигуры. Но ситуация усложняется, когда начинаешь рассматривать биологические аспекты.

Дело в том, что вес увеличивается с объемом, а сила мышц увеличивается с площадью, потому что она связана с толщиной костей и мышц. И если вы надеетесь вырастить тело до невероятных размеров, это станет проблемой, потому что закон куба-квадрата гласит, что один из этих параметров увеличивается гораздо быстрее, чем другой.

Но, конечно же, "настоящий" Годзилла не 5 метров в высоту. Даже в своем самом маленьком виде, в 1954 году, он достигал 50 метров в высоту и весил 20 тыс. тонн, и с тех пор он только вырос. Что произойдет, если мы увеличим наш "Блокзиллу" до подобных размеров?

Итак, чтобы увеличить высоту с 5,2 до 50 метров, нам нужен коэффициент роста чуть меньше 10-9,615, если быть точным, что означает, что площадь поверхности увеличивается примерно в 92 раза, а объем – в 889 раз.

Теперь вес составит 177 792 килограмма – мы предполагаем, что плотность Годзиллы не изменилась за время его скачка роста – таким образом, каждая нога будет выдерживать нагрузку около 462 278 кг/ м² .

Это более чем в 92 раза большая нагрузка на кости и мышцы наших бедных кайдзю, чем раньше, и намного больше, чем любое животное могло бы реально выдержать. И это научно доказанный факт.

Ранее мы писали о том, что NASA отправило 2,5 тысячи медуз в космос и вернуло 60 тысяч.

Аксинья Титова
