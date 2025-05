Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, их кожа начинает морщиться. Почему это происходит, долгое время известно не было. Специалисты по биомедицине из США нашли ответы на этот вопрос, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования появились в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Раньше было принято считать, что на пальцах в воде появляются морщины, потому что кожа набухает. Исследователи доказали, что дело в кровеносных сосудах под кожей: они сокращаются, и пальцы сморщиваются.

Специалисты провели эксперимент, участники которого погружали пальцы в воду на 30 минут и то же самое делали спустя 24 часа. "Узоры", появлявшиеся после процедуры, фотографировали и анализировали. Оказалось, что морщины в обоих случаях были одинаковыми. Все потому, что кровеносные сосуды в пальцах не меняют расположение.

Исследователи также обнаружили, что при повреждении срединного нерва, отвечающего за чувствительность пальцев, кожа не сморщивается вообще. Такой вывод удалось сделать благодаря тому, что в эксперименте участвовал ученый, которому диагностировали повреждение срединного нерва.

По словам авторов исследования, результаты их работы помогут криминалистам анализировать отпечатки пальцев, даже если тело долго находилось в воде. В дальнейшем ученые также надеются найти применение своим открытиям в медицине или биометрических технологиях.

