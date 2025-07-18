"Совсем оголодали": ученые выяснили, почему акулы нападают на людей
По информации "Lemag des animaux", данные Международного архива нападений акул (ISAF) показывают, что в 2022 году по всему миру было зарегистрировано 69 случаев нападения акул на людей. Это немного больше, чем в предыдущем году, но не настолько, чтобы говорить об эпидемии.
Большинство инцидентов – неспровоцированные: акулы сами приблизились к людям. Больше всего таких случаев было в США (36), а смертельных исходов зафиксировано 10 – в Австралии, США, на Багамах и в Новой Каледонии.
Тем не менее, шансы быть атакованным акулой остаются ничтожно малыми: 1 к 4 миллионам. Для сравнения: вероятность быть укушенным собакой или попасть под машину в десятки раз выше.
Исследователи подчеркивают: акулы не стали агрессивнее. Их поведение не изменилось – изменились условия. Туристы и дайверы все активнее осваивают те места, где раньше рыбаки приманивали крупных хищников. Увеличение концентрации мелкой рыбы, запах крови в воде – и вот уже акула подплывает, приняв человека за потенциальную добычу. Она действует инстинктивно, не различая очертания.
Жажда лайков и хайпа приводит к тому, что некоторые люди сознательно приближаются к акулам – ради эффектного кадра. Пловцы ныряют к ним с камерами, не осознавая, что для животного это может выглядеть как угроза.
Чрезмерный вылов рыбы и разрушение морских экосистем привели к дефициту пищи. Акулы, оставшись без привычной добычи, вынуждены перемещаться ближе к берегу. Это повышает шансы столкновения с людьми – особенно в районах массового туризма.
Климатические изменения тоже влияют. Некоторые виды акул, например белая акула (Carcharodon carcharias), раньше предпочитали глубокие воды. Теперь они нередко подходят к берегу, где вода теплее и рыбы больше. Это повышает риск встречи с купающимися.
Удивительно, но улучшение экологической ситуации тоже сыграло свою роль. Например, у побережья Нью-Йорка в 2023 году стало чище, появилось больше рыбы – и туда потянулись бычьи акулы. Они следуют за своей добычей.
Вопреки голливудским штампам, человеческое мясо – не лакомство для акул. У нас слишком мало жира, да и структура тела непривычна для морских хищников. Лабораторные исследования подтверждают, что человеческая кровь гораздо менее привлекательна для акул, чем кровь морских животных – например, кальмаров или креветок. Мы просто не входим в их естественный рацион.
Важно помнить: человек куда опаснее для акул, чем они для нас. Ежегодно из-за охоты за плавниками погибает от 70 до 100 миллионов акул. Многие виды – на грани исчезновения. В то время как случайные укусы можно пересчитать по пальцам, систематическое истребление этих древнейших существ приводит к нарушению баланса всей морской экосистемы.
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