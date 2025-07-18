"Совсем оголодали": ученые выяснили, почему акулы нападают на людей

Фильмы ужасов и шокирующие ролики в соцсетях создали устойчивый образ акулы как кровожадного монстра, охотящегося на человека. Ученые объяснили, зачем на самом деле акулы нападают на человека, сообщает Zakon.kz.

По информации "Lemag des animaux", данные Международного архива нападений акул (ISAF) показывают, что в 2022 году по всему миру было зарегистрировано 69 случаев нападения акул на людей. Это немного больше, чем в предыдущем году, но не настолько, чтобы говорить об эпидемии.

Большинство инцидентов – неспровоцированные: акулы сами приблизились к людям. Больше всего таких случаев было в США (36), а смертельных исходов зафиксировано 10 – в Австралии, США, на Багамах и в Новой Каледонии.

Тем не менее, шансы быть атакованным акулой остаются ничтожно малыми: 1 к 4 миллионам. Для сравнения: вероятность быть укушенным собакой или попасть под машину в десятки раз выше.

Исследователи подчеркивают : акулы не стали агрессивнее. Их поведение не изменилось – изменились условия. Туристы и дайверы все активнее осваивают те места, где раньше рыбаки приманивали крупных хищников. Увеличение концентрации мелкой рыбы, запах крови в воде – и вот уже акула подплывает, приняв человека за потенциальную добычу. Она действует инстинктивно, не различая очертания.

Жажда лайков и хайпа приводит к тому, что некоторые люди сознательно приближаются к акулам – ради эффектного кадра. Пловцы ныряют к ним с камерами, не осознавая, что для животного это может выглядеть как угроза.

Чрезмерный вылов рыбы и разрушение морских экосистем привели к дефициту пищи. Акулы, оставшись без привычной добычи, вынуждены перемещаться ближе к берегу. Это повышает шансы столкновения с людьми – особенно в районах массового туризма.

Климатические изменения тоже влияют. Некоторые виды акул, например белая акула (Carcharodon carcharias), раньше предпочитали глубокие воды. Теперь они нередко подходят к берегу, где вода теплее и рыбы больше. Это повышает риск встречи с купающимися.

Удивительно, но улучшение экологической ситуации тоже сыграло свою роль. Например, у побережья Нью-Йорка в 2023 году стало чище, появилось больше рыбы – и туда потянулись бычьи акулы. Они следуют за своей добычей.

Вопреки голливудским штампам, человеческое мясо – не лакомство для акул. У нас слишком мало жира, да и структура тела непривычна для морских хищников. Лабораторные исследования подтверждают, что человеческая кровь гораздо менее привлекательна для акул, чем кровь морских животных – например, кальмаров или креветок. Мы просто не входим в их естественный рацион.

Важно помнить: человек куда опаснее для акул, чем они для нас. Ежегодно из-за охоты за плавниками погибает от 70 до 100 миллионов акул. Многие виды – на грани исчезновения. В то время как случайные укусы можно пересчитать по пальцам, систематическое истребление этих древнейших существ приводит к нарушению баланса всей морской экосистемы.

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