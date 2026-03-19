Самое странное существо Земли стало еще страннее: удивительное открытие ученых

Еще одно свойство, выбивающееся из общего представления о млекопитающих, выявили ученые у утконоса, и без того считающегося самым странным существом на планете.

Выяснилось, что крошечные заполненные пигментом гранулы в шерсти этих млекопитающих полые внутри – свойство, которое ранее считалось характерным только для перьев птиц, пишет Science news.

"Ученые никогда раньше не видели ничего подобного", – рассказала биолог Джессика Добсон из Гентского университета в Бельгии.

Добсон сравнивала заполненные пигментом гранулы, называемые меланосомами, внутри шерсти нескольких видов млекопитающих, когда ее научный руководитель, Лилиана Д'Альба, заметила странность у утконоса. Обычно меланосомы у млекопитающих твердые, а у птиц могут быть полыми, как оказалось и у утконосов. Добсон более детально изучила меланосомы из шерсти 12 утконосов. Затем она исследовала меланосомы ехидн – ближайших родственников утконосов – и нескольких видов сумчатых (вомбаты и опоссумы). Полые меланосомы не были обнаружены ни у ехидн, ни и сумчатых. Они также не были обнаружены ни у одного из видов млекопитающих, которые Добсон уже задокументировала.

Исследование также выявило еще одну странность: химический состав пигмента в волосах утконоса не соответствует форме его носителя. Обычно круглые меланосомы содержат светлые пигменты (рыжие и желтые), а удлиненные – темные (коричневые и черные). У утконоса же меланосомы круглые, но заполнены "темным" меланином. Более того, у птиц полые меланосомы всегда имеют форму палочек, тогда как у утконоса они – пустые круглые.

И еще одна странность. У птиц полая структура меланосом может способствовать переливающемуся блеску перьев. Но у утконосов переливающегося блеска нет. А у млекопитающих, обладающих переливающимся блеском – например, у некоторых грызунов – меланосомы не полые, а твердые.

Добсон и ее коллеги предполагают, что такие меланосомы у утконосов могут быть адаптацией, связанной с водным образом жизни, возможно, с теплоизоляцией.

Эти качества пополнили список странностей утконосов (по данным изданий nplus1 и botanichka):

1. Утконос, в отличие от других млекопитающих, откладывает яйца. Они похожи на яйца птиц и рептилий количеством желтка и типом дробления зиготы. Но, в отличие от птичьих яиц, яйца утконоса проводят больше времени внутри самки, чем снаружи: внутри почти месяц, а снаружи около 10 дней.

2. У утконоса есть клюв и нет зубов. Зверьки получили свое название благодаря клюву, напоминающему утиный. Но на самом деле клюв утконосов сильно отличается от птичьего. Он не жесткий, а мягкий. Клюв покрыт эластичной голой кожей, которая натянута на две тонкие дугообразные косточки. В отличие от уток и других птиц, у которых клюв обычно представлен одной костью, у утконосов он как бы "раздвоен".

3. Утконосы ядовиты. У самцов на задних ногах есть шпоры, они соединяются с бедренной железой, в которой во время брачного сезона вырабатывается сложная смесь из ядов. У самок зачатки ядовитых шпор отпадают к годовалому возрасту. Яд утконосов способен убить некрупное животное размером с собаку динго. Для человека он не смертелен, но вызывает очень сильную боль и отек. Слюна этих животных также токсична.

4. Яд утконоса содержит глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Этот гормон, вырабатывающийся в кишечнике и стимулирующий выработку инсулина, есть у всех млекопитающих и обычно после попадания в кровоток разрушается в течение нескольких минут. Но не у утконоса. У него GLP-1 живет гораздо дольше, и поэтому, как надеются ученые, в будущем его можно будет использовать для лечения диабета 2 типа, при котором обычный GLP-1 "не успевает" стимулировать синтез инсулина.

5. У них 10 половых хромосом вместо обычных для млекопитающих двух: комбинация XY дает самца, а XX самку. Утконосы отличились: их 10 половых хромосом связаны в единый комплекс. Поэтому самец будет иметь комбинацию половых хромосом XYXYXYXYXY, а самка XXXXXXXXXX.

6. У утконоса есть молочные железы, но нет сосков. Поэтому новорожденные утконосы просто слизывают молоко с живота матери, куда оно вытекает через расширенные кожные поры.

7. Когда утконос идет по суше, конечности его расположены по бокам тела, как у рептилий, а не под телом, как у остальных млекопитающих.

8. Утконосы светятся в темноте – обладают биофлуоресценцией. Их мех светится голубовато-зеленым цветом в темноте. Зачем утконосам такая необычная способность, пока остается загадкой.

9. Утконосы охотятся при помощи электричества. В клюве утконоса располагаются электрорецепторы, которые могут улавливать слабые электрические поля и электрические сигналы в окружающей среде. Это позволяет животным чувствовать малейшие разряды электричества, которые создаются во время сокращения мускулатуры их добычи. Утконосы единственные млекопитающие, имеющие развитую электрорецепцию.

Сегодня утконосы живут в небольших реках и прудах Восточной Австралии и Тасмании. До начала XX века на них охотились ради меха, но потом для их охраны создали систему заповедников, но из-за загрязнения воды и разрушения местообитаний их ареал становится все более фрагментированным. Утконосы ведут ночной образ жизни и большую часть времени проводят либо в воде, либо во сне, поэтому увидеть их в природе совсем не просто.

