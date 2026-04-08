Земля на пределе: ученые бьют тревогу из-за перенаселения

Ученые предупреждают, что при текущем уровне потребления ресурсов планета не справляется с нагрузкой, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, при нынешнем уровне потребления ресурсов планета больше не справляется с нагрузкой. Об этом пишет издание Sciense alert. Ученые отмечают, что речь идет о так называемой "предельной вместимости" – максимальном числе людей, которых Земля может обеспечивать ресурсами в долгосрочной перспективе.

Сегодня население планеты составляет около 8,3 млрд человек, тогда как оптимальный устойчивый уровень, по оценкам авторов работы, примерно 2,5 млрд.

"Системы жизнеобеспечения планеты уже находятся под нагрузкой, и без быстрых изменений в том, как мы используем энергию, землю и продовольствие, миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью", – говорит Брэдшоу .

Рост населения во многом стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива, которое временно компенсирует нехватку ресурсов. Однако такая модель, подчеркивают исследователи, лишь маскирует проблему и усиливает давление на экосистемы.

Ученые предупреждают, что без серьезных изменений в использовании энергии, воды и продовольствия миллиарды людей могут столкнуться с нарастающей нестабильностью. При этом, если текущие тенденции сохранятся, численность населения может достичь пика в 11,7-12,4 млрд человек уже к 2070-м годам.

Авторы исследования подчеркивают, что ситуация остается обратимой, однако окно возможностей для изменений быстро сокращается.

