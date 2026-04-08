#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Земля на пределе: ученые бьют тревогу из-за перенаселения

перенаселение земли, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 22:48 Фото: freepik
Ученые предупреждают, что при текущем уровне потребления ресурсов планета не справляется с нагрузкой, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, при нынешнем уровне потребления ресурсов планета больше не справляется с нагрузкой. Об этом пишет издание Sciense alert. Ученые отмечают, что речь идет о так называемой "предельной вместимости" – максимальном числе людей, которых Земля может обеспечивать ресурсами в долгосрочной перспективе.

Сегодня население планеты составляет около 8,3 млрд человек, тогда как оптимальный устойчивый уровень, по оценкам авторов работы, примерно 2,5 млрд.

"Системы жизнеобеспечения планеты уже находятся под нагрузкой, и без быстрых изменений в том, как мы используем энергию, землю и продовольствие, миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью", – говорит Брэдшоу .

Рост населения во многом стал возможен благодаря использованию ископаемого топлива, которое временно компенсирует нехватку ресурсов. Однако такая модель, подчеркивают исследователи, лишь маскирует проблему и усиливает давление на экосистемы.

Ученые предупреждают, что без серьезных изменений в использовании энергии, воды и продовольствия миллиарды людей могут столкнуться с нарастающей нестабильностью. При этом, если текущие тенденции сохранятся, численность населения может достичь пика в 11,7-12,4 млрд человек уже к 2070-м годам.

Авторы исследования подчеркивают, что ситуация остается обратимой, однако окно возможностей для изменений быстро сокращается.

Ранее мы сообщали, что ученые прогнозируют, что все континенты Земли снова объединятся в один.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
80 млрд долларов или изменение карты мира: ученые бьют тревогу из-за ледника "Судного дня"
14:39, 17 февраля 2026
80 млрд долларов или изменение карты мира: ученые бьют тревогу из-за ледника "Судного дня"
Ученые бьют тревогу: 28 мегаполисов США могут уйти под воду
19:36, 10 мая 2025
Ученые бьют тревогу: 28 мегаполисов США могут уйти под воду
Врачи бьют тревогу: парниковые эффекты серьезно угрожают здоровью населения Земли
06:51, 29 октября 2023
Врачи бьют тревогу: парниковые эффекты серьезно угрожают здоровью населения Земли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-жене Дмитрия Бивола грозит до семи лет тюрьмы в Казахстане: подробности
23:02, Сегодня
Экс-жене Дмитрия Бивола грозит до семи лет тюрьмы в Казахстане: подробности
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
22:31, Сегодня
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
22:02, Сегодня
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
21:43, Сегодня
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: