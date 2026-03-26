#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Грейпфрут без горечи создали ученые с помощью генного редактирования

генная модификация грейпфрута, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 20:16 Фото: pixabay
Ученые создали генетически модифицированный грейпфрут с пониженной горечью, отключив ген, отвечающий за синтез горьких веществ, сообщает Zakon.kz.

Однако отмечается, что сами плоды пока не протестированы, поскольку деревья еще не дали урожай, значится в результатах исследования, опубликованных в журнале The Plant Journal.

Научная группа из Центра Волкани в Израиле применила технологию редактирования генома CRISPR/Cas9 для блокировки гена, отвечающего за горький вкус грейпфрута.

Молекулярный биолог Йорам Эял и его коллеги внесли точечные мутации в ген 1,2RhaT растений вида Citrus paradisi. Этот ген был идентифицирован той же группой исследователей в конце 1990-х годов как ключевой фактор выработки горьких соединений в цитрусовых. Внесенные изменения остановили синтез белка, ответственного за выработку веществ, придающих плодам горечь.

Лабораторный анализ листьев модифицированных растений подтвердил отсутствие горьких соединений: нарингина, неогесперидина и понсирина. Ученые предполагают, что в плодах этих растений также отсутствуют горькие вещества, однако проверить это пока невозможно из-за длительного периода созревания цитрусовых.

Специалист по геному растений из Йельского университета Джеффри Томсон отметил, что до получения плодов для тестирования пройдет несколько лет. Необходимо изучить метаболический состав как мякоти, так и сока модифицированных грейпфрутов.

На данном этапе исследователи не располагают информацией о влиянии генетической модификации на питательную ценность плодов и устойчивость деревьев к болезням. Эял планирует продолжить работу по скрещиванию диких цитрусовых с культурными сортами для повышения морозостойкости.

Ранее стало известно, что ученые доказали: картофель может расти в лунном грунте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: