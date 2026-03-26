Грейпфрут без горечи создали ученые с помощью генного редактирования

Ученые создали генетически модифицированный грейпфрут с пониженной горечью, отключив ген, отвечающий за синтез горьких веществ, сообщает Zakon.kz.

Однако отмечается, что сами плоды пока не протестированы, поскольку деревья еще не дали урожай, значится в результатах исследования, опубликованных в журнале The Plant Journal.

Научная группа из Центра Волкани в Израиле применила технологию редактирования генома CRISPR/Cas9 для блокировки гена, отвечающего за горький вкус грейпфрута.

Молекулярный биолог Йорам Эял и его коллеги внесли точечные мутации в ген 1,2RhaT растений вида Citrus paradisi. Этот ген был идентифицирован той же группой исследователей в конце 1990-х годов как ключевой фактор выработки горьких соединений в цитрусовых. Внесенные изменения остановили синтез белка, ответственного за выработку веществ, придающих плодам горечь.

Лабораторный анализ листьев модифицированных растений подтвердил отсутствие горьких соединений: нарингина, неогесперидина и понсирина. Ученые предполагают, что в плодах этих растений также отсутствуют горькие вещества, однако проверить это пока невозможно из-за длительного периода созревания цитрусовых.

Специалист по геному растений из Йельского университета Джеффри Томсон отметил, что до получения плодов для тестирования пройдет несколько лет. Необходимо изучить метаболический состав как мякоти, так и сока модифицированных грейпфрутов.

На данном этапе исследователи не располагают информацией о влиянии генетической модификации на питательную ценность плодов и устойчивость деревьев к болезням. Эял планирует продолжить работу по скрещиванию диких цитрусовых с культурными сортами для повышения морозостойкости.

