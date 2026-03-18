#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
479.02
551.11
5.82
Наука и технологии

Ученые доказали, что картофель может расти в лунном грунте

картофель, картофель на Луне, ученные, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 07:33
Исследователи из Орегонского университета смоделировали лунный грунт в лаборатории и пришли к выводу, что картофель потенциально можно выращивать в лунной почве, но только с добавлением органического компоста, сообщает Zakon.kz.

Интерес к таким экспериментам связан с планами NASA по созданию долговременных баз на Луне. Картофель рассматривается как перспективная культура: он питателен, калориен и способен адаптироваться к разным условиям. Результаты работы были опубликованы на портале bioRxiv.

"В лаборатории ученые создали аналог лунного реголита – пылевидного слоя на поверхности спутника – из смеси минералов и вулканического пепла. Поскольку такой грунт не содержит органики, в него добавили около 5% вермикомпоста. В результате картофель смог расти почти два месяца", – сообщают ученные.

Стоит отметить, что растения испытывали стресс: активировались гены, связанные с реакцией на неблагоприятную среду, а в клубнях обнаружили повышенное содержание меди и цинка, что может быть небезопасно для человека.

При этом питательная ценность "лунного" картофеля оказалась сопоставимой с обычным. Исследователи подчеркивают, что эксперимент не учитывал радиацию и вакуум. В дальнейшем планируется продолжить тесты, в том числе в рамках лунной программы Artemis.

Ранее исследователи из Оксфордского университета предположили, что мощные магнитные следы в лунных породах могли появляться не из-за длительного существования сильного поля, а в результате коротких периодов повышенной магнитной активности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Астрономы выяснили, какая культура способна расти на Луне
03:50, 20 сентября 2025
Астрономы выяснили, какая культура способна расти на Луне
Ученые опробовали технологию производства деталей из лунного грунта
05:59, 19 сентября 2025
Ученые опробовали технологию производства деталей из лунного грунта
Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны
02:59, 08 января 2025
Исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Настоящий мужик": Майк Тайсон назвал лицо современного бокса
07:50, Сегодня
"Настоящий мужик": Майк Тайсон назвал лицо современного бокса
Бублик раскрыл роль отца в своих успехах: Он сделал из меня игрока топ-50
07:19, Сегодня
Бублик раскрыл роль отца в своих успехах: Он сделал из меня игрока топ-50
Казахстанский хоккеист вновь отличился в матче канадской лиги OHL
06:48, Сегодня
Казахстанский хоккеист вновь отличился в матче канадской лиги OHL
Александр Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой
06:22, Сегодня
Александр Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: