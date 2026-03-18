Ученые доказали, что картофель может расти в лунном грунте

Исследователи из Орегонского университета смоделировали лунный грунт в лаборатории и пришли к выводу, что картофель потенциально можно выращивать в лунной почве, но только с добавлением органического компоста, сообщает Zakon.kz.

Интерес к таким экспериментам связан с планами NASA по созданию долговременных баз на Луне. Картофель рассматривается как перспективная культура: он питателен, калориен и способен адаптироваться к разным условиям. Результаты работы были опубликованы на портале bioRxiv.

"В лаборатории ученые создали аналог лунного реголита – пылевидного слоя на поверхности спутника – из смеси минералов и вулканического пепла. Поскольку такой грунт не содержит органики, в него добавили около 5% вермикомпоста. В результате картофель смог расти почти два месяца", – сообщают ученные.

Стоит отметить, что растения испытывали стресс: активировались гены, связанные с реакцией на неблагоприятную среду, а в клубнях обнаружили повышенное содержание меди и цинка, что может быть небезопасно для человека.

При этом питательная ценность "лунного" картофеля оказалась сопоставимой с обычным. Исследователи подчеркивают, что эксперимент не учитывал радиацию и вакуум. В дальнейшем планируется продолжить тесты, в том числе в рамках лунной программы Artemis.

Ранее исследователи из Оксфордского университета предположили, что мощные магнитные следы в лунных породах могли появляться не из-за длительного существования сильного поля, а в результате коротких периодов повышенной магнитной активности.