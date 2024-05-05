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Ученые оценили влияние на гены упражнений на выносливость

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 00:34 Фото: pixabay
Ученые нашли ключевые молекулярные и генетические изменения в организме крыс, вызванные упражнениями на выносливость, что должно помочь в борьбе с хроническими заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, регулярные физические упражнения снижают риск развития рака, неврологических и кардиометаболических заболеваний. Для изучения этих эффектов было проведено множество исследований, но большинство фокусировались на одной ткани или органе. В новом анализе ученые провели масштабное сравнение тканей малоподвижных и высокоактивных животных.

Отмечается, что 344 крысы в течение одной, двух, четырех или восьми недель тренировались на беговой дорожке в режиме повышения выносливости. Группой сравнения были малоподвижные крысы.

Также сообщается, что тренировки увеличили аэробную выносливость на 16% и 18% у самок и самцов крыс соответственно за восемь недель. Доля жира в организме самцов снизилась на 5% без значительной потери мышечной массы. Процент жира у самок не изменился после восьми недель тренировок.

Кроме того, ученые проанализировали цельную кровь и плазму животных, а также 18 видов тканей. Суммарно было выполнено 9466 анализов и выявлены тысячи генов, активность которых поменялась после тренировок. Некоторые изменения были противоположными у самок и самцов.

Многие изменения имели отношение к здоровью человека, включая работу сердечно-сосудистой системы и регенерацию тканей. Полученные результаты улучшат понимание влияния тренировок на здоровье людей.

Ранее спортивные журналисты назвали способ привести себя в форму к лету.

Елена Беляева
Интересное 2024 год
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