Механизм финансирования науки хотят пересмотреть в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 31 марта 2026 года рассказал, как будут финансироваться наука и цифровизация в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев сообщил, что уже проработан обновленный механизм финансирования НИОКР и цифровизации. "Средства будут распределяться следующим образом: 0,5% – на цифровизацию через Astana Hub; 0,5% – на научно-исследовательские работы через механизм Министерства науки и высшего образования. Сейчас ведется работа по внесению соответствующих поправок в действующее законодательство", – добавил он. Прозрачность всех процессов, по словам министра, обеспечивается в онлайн-режиме через Единое окно Национальной инновационной системы. В перспективе мониторинг планируется усилить инструментами искусственного интеллекта для повышения эффективности и обеспечения открытой конкуренции. Ранее Жаслан Мадиев рассказал о планах по развитию беспилотных технологий в Казахстане.

