#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Технологии

Казахстан готовится к запуску беспилотного транспорта

Жаслан Мадиев, Казахстан, технологии , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 11:19 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 31 марта 2026 года рассказал о планах по развитию беспилотных технологий, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что его министерством отдельное внимание уделяется развитию беспилотных технологий.

"В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний. Срок реализации проекта – второй квартал 2026 года", – подчеркнул он.

Также реализуется пилотный проект по внедрению дронов-доставщиков в рамках частной инициативы. По словам министра, данные инициативы позволят протестировать новые модели городской мобильности и логистики.

20 марта 2026 года заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что будут приняты нормативные документы, связанные с полетами БПЛА. По его словам, регулирование будет покрывать территорию Алматинской области, в том числе Алатау и Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: