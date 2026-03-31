Казахстан готовится к запуску беспилотного транспорта

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 31 марта 2026 года рассказал о планах по развитию беспилотных технологий, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что его министерством отдельное внимание уделяется развитию беспилотных технологий.

"В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний. Срок реализации проекта – второй квартал 2026 года", – подчеркнул он.

Также реализуется пилотный проект по внедрению дронов-доставщиков в рамках частной инициативы. По словам министра, данные инициативы позволят протестировать новые модели городской мобильности и логистики.

20 марта 2026 года заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что будут приняты нормативные документы, связанные с полетами БПЛА. По его словам, регулирование будет покрывать территорию Алматинской области, в том числе Алатау и Алматы.