Искусственный интеллект поможет казахстанцам открывать бизнес с умом

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о разработке AI-помощника для открытия бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что данный проект реализуется совместно с Министерством финансов.

"Ранее существовал риск, когда в одном доме или районе одновременно открывались несколько однотипных объектов. Например, кофейни или аптеки. Теперь предприниматель выбирает область на карте, а система покажет, кто уже работает или регистрируется в данной локации. Искусственный интеллект предлагает более оптимальные варианты для открытия бизнеса", – сказал Мадиев.

По его словам, учитывается клиентский поток, конкурентная среда и текущие регистрации бизнеса на выбранной территории.

"Решение направлено на снижение рисков при открытии бизнеса и минимизацию избыточной конкуренции. Это позволит сократить операционные затраты в 2 раза на этапе запуска бизнеса и, соответственно, способствует устойчивости бизнеса", – отметил Мадиев.

