Океаны по всей планете начали темнеть: что происходит

В результате изменений, которые преобразуют целые экосистемы, океаны пропускают меньше света. Ученые пока не до конца понимают последствия, сообщает Zakon.kz.

Приливы и отливы определяют поведение морских вод, но в последние десятилетия большие участки поверхности океана таинственным образом темнеют.

Тим Смит, морской ученый из Плимутской морской лаборатории в Великобритании, и его коллеги первыми обнаружили эту закономерность в открытом океане в прошлом году.

Он рассказал, что вместе с коллегами проанализировал 20 лет глобальных спутниковых данных, чтобы отследить изменения оптических свойств океана.

К удивлению океанологов, они обнаружили, что место случайных пятен, разбросанных по всему мировому океану, эти изменения образуют большие, взаимосвязанные регионы. В целом, примерно пятая часть мирового океана потемнела.

В прибрежных районах потемнение океана связано с изменениями в реках, впадающих в море. Вдоль береговых линий изменения в землепользовании влияют на то, что растворяется в воде, что, в свою очередь, изменяет оптическое качество воды, поступающей в океан.

Еще одним ключевым фактором потемнения прибрежных океанов является поступление питательных веществ. Удобрения, используемые в сельском хозяйстве, смываются в реки, стимулируя рост фитопланктона. Когда цветение фитопланктона усиливается, оно уменьшает глубину проникновения света в толщу воды.

В глобальном масштабе ученые наблюдают повышение температуры океана, более частые морские волны тепла и изменения солености в некоторых регионах. Вместе эти изменения влияют на крупномасштабные модели циркуляции океана.

Ученые ответили, что произойдет, если свет не будет проникать так глубоко в воду. В целом, по словам Смита, последствия появления больших участков означают, что сжимается по вертикали полезная среда обитания поверхностных слоев океана на десятки, если не сотни метров.

В краткосрочной перспективе некоторым видам может стать легче охотиться, поскольку они смогут тратить меньше энергии на это. Все это имеет косвенные последствия для таких вещей, как пищевые цепи и глобальное рыболовство – хотя мы пока не знаем, каковы будут более широкие последствия.

