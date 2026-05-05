"Древнее динозавров": удивительных существ сняла камера на дне океана

Известный по подводным съемкам YouTube-блогер Барни Дилларстоун добыл свежий контент, разместив камеры ночного видения в океан у побережья Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Более 70 процентов мирового морского дна до сих пор не исследовано и не нанесено на карты. Но современные технологии делают исследование подводного мира более доступным, чем и пользуется Барни Дилларстоун. Он установил камеры в пяти разных местах на глубине от 153 до 244 метров.

Изучая полученные кадры, исследователь-любитель отметил странное поведение некоторых морских существ.

Например, рыба-альмако, известная своей осторожностью, подплыла к камере необычайно близко, совершив даже несколько заходов.

"Инфракрасный свет невидим для человеческого глаза и для большинства морских обитателей. Может ли инфракрасное излучение заставить тех, кто обычно держится на расстоянии, стать смелее?" – отметил Дилларстоун.

Далее в кадр попало множество рыб Hime – крошечных существ размером примерно с человеческую ладонь. Они могут выдерживать течения, способные измотать олимпийского пловца "за считанные секунды". Дилларстоун заметил, что эти рыбы проявляют агрессивное поведение по отношению к другим, в какой-то момент даже ритмично стуча спинными плавниками. Это, по словам блогера, интересное наблюдение за тем, как работает коммуникация в глубинах океана, пишет Ladbible.

А в начале видео Дилларстоун идентифицировал тупоносую шестижаберную акулу – вид, который "настолько древний", что плавал в океане задолго до появления некоторых динозавров.

Для сравнения, динозавры впервые появились около 245 миллионов лет назад и населяли Землю от 165 до 180 миллионов лет назад.

Этот вид также часто называют "живым ископаемым" из-за его отличительных особенностей от других акул, в том числе наличия шести жабр вместо стандартных пяти, а также доисторического происхождения.

Дилларстоуну также удалось запечатлеть на камеру животное, которого он никогда раньше не видел. Поначалу он никак не мог это объяснить, но после консультаций с некоторыми из ведущих мировых экспертов по акулам блогер пришел к выводу, что это была индонезийская суповая акула.

"Насколько мне известно, это первый случай, когда этот вид был запечатлен живым на камеру", – поделился Дилларстоун.

