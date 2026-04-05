Загадочная комета, летевшая к Солнцу, исчезла из наблюдений

Комета C/2026 A1 не пережила сближение с Солнцем и больше не фиксируется космическими телескопами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РФ 5 апреля 2026 года, небесное тело исчезло из наблюдений еще накануне днем и так и не появилось вновь – это означает, что комета полностью разрушилась и была поглощена Солнцем.

По оценкам ученых, летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а более плотные фрагменты могли упасть на поверхность звезды. Часть пылевого хвоста оторвало и вынесло во внешнюю корону – этот процесс еще можно будет наблюдать на снимках коронографа LASCO в ближайшие сутки.

Вероятность такого исхода изначально считалась основной: шансы пережить сближение с Солнцем оценивали лишь в доли процента. Тем не менее, отмечают исследователи, гибель кометы вызывает "чувство легкой грусти" – подобные объекты формировались около 5 млрд лет назад, на заре Солнечной системы.

C/2026 A1 относили к семейству комет Крейца – группе объектов, которые считаются обломками древней гигантской кометы. Некоторые из них в разные эпохи становились яркими "великими кометами", наблюдаемыми с Земли.

Несмотря на ожидания, комета не дала яркой вспышки перед разрушением. По словам ученых, она оказалась меньше, чем предполагалось, и вместо быстрого распада сохранилась почти до самого сближения, после чего окончательно исчезла вблизи Солнца.

После ее гибели самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS). Пик ее яркости ожидается во второй половине апреля, однако для наблюдений невооруженным глазом она, скорее всего, останется недоступной.

Ранее ученые предупреждали, что комета C/2026 A1 приблизится к Солнцу на критическое расстояние, где мощные приливные силы и экстремальные температуры могут разрушить ее ядро. При этом вероятность "выживания" оценивалась лишь в доли процента, а сценарии варьировались от полного испарения до кратковременной вспышки яркости.